Recta final del juicio por el asesinato de Samuel Luiz: mañana declaran los principales acusados

El juicio por el asesinato de Samuel Luiz, el joven fallecido en la madrugada del 3 de julio de 2021 tras sufrir una brutal agresión en el paseo marítimo de A Coruña, se encuentra en su fase final en la Audiencia Provincial de A Coruña.

En este marco, mañana, miércoles, declararán tres de los principales acusados en el caso -Diego M.M., Kaio A.S.C. y Alejandro F.G.-, quienes, según la acusación, participaron en la paliza que resultó fatal para el joven. La agresión habría comenzado tras un malentendido cuando uno de los agresores pensó que Samuel lo estaba grabando, aunque en realidad estaba realizando una videollamada.

La jornada de ayer estuvo marcada por nuevas declaraciones entre las que destacaron las de varios agentes de la Policía Local y Nacional que participaron en la investigación. Estos ofrecieron detalles sobre los puntos exactos donde, según testigos y acusaciones, se sucedieron las distintas fases de la agresión.

Asimismo, la Policía Nacional presentó el análisis de los móviles de los implicados en la agresión. Los peritos médicos también explicaron que el joven murió debido a la gravedad de los múltiples golpes recibidos, causándole un trauma severo.

Acusaciones y estrategias de defensa

En la sesión de hoy, martes, se espera la declaración de un testigo próximo a los acusados que estuvo presente el día de los hechos, además del visionado de material documental.

Y ya mañana, miércoles, llegará el turno de los tres principales acusados: Diego M.M., señalado como el presunto iniciador de la agresión tras creer que Samuel lo grababa; Kaio A.S.C., a quien testigos vieron lanzar una patada en medio de la agresión, aunque sin confirmar si alcanzó a Samuel; y Alejandro F.G., quien supuestamente sujetó a la víctima aplicándole una técnica de estrangulamiento conocida como "mataleón".

Las defensas de los acusados preparan sus estrategias de argumentación, intentando minimizar la participación de sus clientes en los hechos. El abogado de Alejandro F.G. adelantó que su cliente busca “contar su verdad” y mencionó el consumo de alcohol y drogas esa noche como un factor de relevancia en los hechos.

Por su parte, el defensor de Kaio A.S.C. insiste en que no se ha probado que la patada que su cliente habría lanzado realmente impactara a Samuel, y el abogado de Diego M.M., quien no negó la agresión inicial, afirmó que no ha habido cambios sustanciales en los hechos presentados durante el juicio.

Recta final: conclusiones y veredicto

Tras las declaraciones de los tres principales acusados, el juicio entrará en la fase de conclusiones, prevista para el jueves, cuando las acusaciones (Fiscalía, particular y popular) presentarán sus argumentos finales.

El viernes será el turno de las defensas, que expondrán sus alegatos para argumentar la inocencia o la menor implicación de sus defendidos. Finalmente, el próximo lunes, el jurado recibirá el objeto del veredicto, documento que detalla las cuestiones sobre las que deberán deliberar para decidir la culpabilidad o inocencia de cada acusado.

Este caso ha generado gran expectación mediática y social debido a la violencia y la aparente motivación discriminatoria de la agresión, lo que ha suscitado el interés de colectivos sociales y ha impulsado demandas de justicia y contra la violencia en toda España.

El veredicto del jurado será determinante en un caso que se ha convertido en símbolo de la lucha contra los delitos de odio y la violencia en entornos de ocio nocturno.