Renfe estrena la tarjeta '+Renfe&Tú' para modernizar el acceso a los Cercanías de Ferrol y Ortigueira

Renfe ha dado este martes un paso más hacia la modernización del transporte ferroviario en Galicia con el lanzamiento de la tarjeta '+Renfe&Tú', un nuevo soporte inteligente que permitirá a los viajeros de Cercanías entre Ferrol y Ortigueira acceder a trenes y andenes sin contacto, de forma más ágil y segura.

La compañía ha informado de que esta tarjeta incorpora un chip electrónico en el que se podrán cargar diferentes títulos de transporte, tanto personalizados como no personalizados, sin necesidad de usar papel ni códigos.

La implantación de este sistema responde al objetivo de mejorar la experiencia del viajero, reducir esperas y optimizar el proceso de acceso a los servicios ferroviarios. Desde este martes, ya estará disponible en las taquillas, máquinas autoventa y a través del personal a bordo de los trenes, en sus dos modalidades:

Dos versiones adaptadas a cada tipo de usuario

La tarjeta personalizada está diseñada para quienes utilizan con regularidad los trenes del Núcleo de Cercanías Ferrol-Ortigueira y quieren beneficiarse de descuentos como los que ofrecen los carnés de familia numerosa, jubilación o discapacidad. Para su obtención, los usuarios deberán rellenar un formulario disponible en la taquilla de la estación de Ferrol o solicitarla a los interventores a bordo, aportando una fotocopia del DNI, una fotografía reciente y la documentación que justifique el derecho a descuentos.

Esta tarjeta permite cargar todos los títulos habilitados para ese núcleo de Cercanías, y los descuentos se aplican automáticamente al adquirir el billete, ya sea en taquilla o en las máquinas.

Por su parte, la tarjeta no personalizada está pensada para viajeros ocasionales o que no desean registrar sus datos. En ella se pueden cargar títulos como el Billete Sencillo, Ida y Vuelta o Abonos recurrentes, siempre que no incluyan condiciones especiales. Se podrá adquirir también en taquillas, en máquinas autoventa o con el personal de intervención a bordo.

Gratuita hasta el 30 de junio

Como oferta de lanzamiento, Renfe ha establecido que la tarjeta personalizada será gratuita hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha, tendrá un coste simbólico de dos euros. En cuanto a la tarjeta no personalizada, será gratuita si se compra con un abono recurrente, pero costará 50 céntimos si se adquiere para otro tipo de billete.

Ambas modalidades son reutilizables, recargables, no tienen fecha de caducidad y permiten al usuario consultar en cualquier momento la información sobre los billetes cargados.