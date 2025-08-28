El responsable del atropello múltiple de A Coruña sostiene que el coche "iba teledirigido" durante el suceso

El autor del atropello múltiple ocurrido este miércoles en un paso de peatones de A Coruña sorprendió a los agentes al afirmar que su vehículo "iba teledirigido" en el momento de los hechos. Según confirmaron fuentes policiales, el conductor admitió que el atropello no fue accidental, pero insistió en esta peculiar defensa sobre el control remoto del automóvil. La Policía Local mantiene la hipótesis de que se trató de un acto intencionado, especialmente después de que las pruebas de alcohol y drogas arrojaran resultados negativos.

Tras ser detenido por los testigos del suceso, el conductor fue trasladado a la unidad psiquiátrica del Hospital Marítimo de Oza para su evaluación. Los agentes sospechan que podría padecer problemas mentales, basándose en su historial y su actitud durante el interrogatorio. Serán los especialistas sanitarios quienes determinen si actuó bajo alguna patología mental que influyera en su comportamiento durante el incidente.

Aceleró con el paso de peatones lleno

Los testigos y la investigación policial confirman que el conductor mantenía su vehículo parado o casi parado a pocos metros del cruce de la calle Juana de Vega, cuando aceleró bruscamente atravesando el paso de peatones en el momento de mayor afluencia de personas. El atropello se saldó con seis heridos, tres de ellos en estado grave, que cruzaban legalmente con el semáforo en verde para peatones.