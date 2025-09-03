Roban los paneles solares y el equipo de cloración de una potabilizadora municipal de Galicia

Un robo tan sorprendente como dañino ha dejado al municipio pontevedrés de Vilaboa sin agua segura para el consumo. No se llevaron joyas ni dinero, sino algo mucho más valioso para la vida cotidiana: los paneles solares y el sistema de cloración de la potabilizadora municipal.

Los ladrones aprovecharon la madrugada para desmantelar la instalación pieza a pieza, desde las baterías hasta los reactivos químicos, dejando a 320 vecinos y a varios servicios públicos sin un recurso tan básico como es el agua apta para beber.

Según informan fuentes municipales, la alarma saltó a la 1.42 horas, pero no fue hasta las seis de la mañana cuando el responsable de mantenimiento comprobó la magnitud de los hechos.

Cerraduras forzadas, cierres perimetrales arrancados y un silencio extraño. La presidenta de la Traída de Augas de Vilaboa, Montse Martínez, cifra el valor de lo sustraído en más de 5.000 euros, a lo que hay que sumar los daños en la propia infraestructura.

El golpe no solo afecta a los hogares de las distintas parroquias del municipio, sino también a servicios esenciales: el propio Ayuntamiento, el centro de salud, el cementerio, el CEIP O Toural, la escuela infantil Galiña Azul, la oficina de Correos y Protección Civil.

Todos ellos dependen de esta red de abastecimiento vecina, que en los últimos años había apostado por la sostenibilidad y la digitalización para garantizar un servicio de calidad en el rural.

El alcalde, César Poza, ha hecho un llamamiento expreso a la prudencia y la colaboración. “Sin potabilizar no se puede garantizar su calidad”, ha advertido, insistiendo en que se evite el consumo del agua del grifo hasta nuevo aviso.

Al mismo tiempo, ha apelado a la ciudadanía para que cualquier vecino que haya visto o escuchado algo sospechoso durante la noche lo comunique a la Guardia Civil, que ya investiga los hechos.

La Traída de Aguas de Vilaboa se abastece de 7 manantiales y fue fundada por un grupo de vecinos en 1951. El sistema montado entonces fue evolucionando hacia la red actual, que apuesta por la sostenibilidad y la digitalización para mejorar la calidad de vida en el rural con la dotación de un servicio básico de calidad.