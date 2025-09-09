Rueda cifra en 120.000 las hectáreas quemadas en Galicia en la ola de incendios de agosto

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, situó este martes en 120.000 las hectáreas calcinadas en Galicia durante la ola de incendios registrada en agosto, una de las más graves de los últimos años.

Según detalló en su comparecencia en la Cámara gallega, el 69% del terreno afectado corresponde a monte raso, mientras que el 31% es superficie arbolada.

“Esto no es minimizar nada. Es decir la verdad, porque diciendo la verdad es como se pueden solucionar los problemas”, defendió el presidente gallego. Según recoge Europa Press, estas cifras, sin embargo, contrastan con las ofrecidas días atrás por el programa europeo Copernicus, que eleva a casi 144.000 las hectáreas arrasadas por las llamas en Galicia.

La ola de incendios afectó a las cuatro provincias, con especial intensidad en Ourense y en el sur de Lugo. En total, se contabilizaron 673 fuegos, una media de casi 30 diarios, que alcanzaron a 62 municipios.

Las consecuencias significaron que más de 400 personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y alrededor de 2.000 llegaron a estar confinadas en algún momento. Además, 144 viviendas sufrieron daños, 13 de ellas de uso habitual. “Ni olvidamos, ni olvidaremos lo sucedido este mes”, recordó Rueda.