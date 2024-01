Rueda rechaza el tono de la protesta contra Sánchez y pide al PSOE la misma condena cuando afecta al PP

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha afirmado hoy que la protesta en la sede del PSOE en la que apalearon un muñeco que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “son imágenes que no deberían producirse en ningún caso”, pero acusó a los socialistas de no condenar con igual contundencia hechos similares que afectan al PP.

En una entrevista en Radio Nacional, recogida por Servimedia, Alfonso Rueda comentó la protesta llevada a cabo en Nochevieja cerca de la sede del PSOE en Ferraz, durante la que se apaleó un muñeco que representaba al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y se profirieron insultos contra su persona.

“No me gustó, desde luego, son imágenes que no deberían producirse en ningún caso y, por lo tanto, tranquilidad, moderación y no crispación, pero por todas partes”, sostuvo. “No me gustaron nada esas imágenes y lo que pido además es la misma contundencia cuando se produzcan de un lado o de otro”, añadió.

“Eso no está bien, esas actitudes no deben producirse, pero cuando se producen, aunque sea con menor intensidad o con menor repercusión, cuando nos afectan a nosotros, por ejemplo, echo mucho de menos muchas veces, por no decir todas, la misma contundencia a la hora de decir que eso no debería producirse”, aseveró.

Modelo gallego

“Vuelvo a apelar al modelo gallego, al modelo de tranquilidad, de ‘sentidiño’, de estabilidad y de alejarnos (…) y una de las metas principales y de las razones por las que yo me quiero presentar a las elecciones y seguir siendo presidente de la Xunta de Galicia es seguir manteniendo a Galicia fuera de todas estas crispaciones, que por desgracia estamos viendo en España cada vez con más frecuencia”, ha afirmado.

Respecto a que el PSOE acuse al PP “de ser muy tibios” en la condena de estos hechos, Rueda ha dicho que “los socialistas intentan cada vez que se produce una situación de este tipo trasladar la imagen de que, o mi partido no voy a decir que la apoya, pero que sí que la tolera o no es suficientemente contundente a la hora de condenarla”.

“Y vuelvo a decir, la intensidad con la que el Partido Socialista se emplea cuando les sucede a ellos y el ponerse de perfil cuando sucede a los demás, creo que al final le resta bastante capacidad de coherencia y bastante capacidad de reclamar condenas contundentes”, ha recalcado.