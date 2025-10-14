Treinta y tres municipios gallegos reciben la Bandera Verde por su compromiso con el paisaje y la sostenibilidad

Galicia ha batido récord en la edición 2025 de las Banderas Verdes: un total de 33 municipios, casi un 40 % más que el año pasado, han sido reconocidos por la Xunta por su compromiso con el paisaje, la eficiencia energética, la educación ambiental y la gestión responsable de los recursos.

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, participó este martes en Mos (Pontevedra) en el acto de entrega de los distintivos, en el que puso en valor el esfuerzo conjunto de las administraciones locales y de la ciudadanía.

“Este es un acto de amor por nuestra tierra, en el que enviamos un mensaje de que no solo los responsables municipales, sino el conjunto de los vecinos, están comprometidos con tener un ayuntamiento hermoso y sostenible. Concienciados con esa mentalidad verde de Galicia hermosa, Galicia bonita, de esa Galicia Calidade”, subrayó.

Creada en 2020, la Bandera Verde de Galicia se ha consolidado como un sello pionero en España, que reconoce el trabajo de los municipios en materia de sostenibilidad y protección del entorno. En esta sexta edición, A Coruña encabeza la lista con 15 ayuntamientos galardonados, mientras que Lugo, Ourense y Pontevedra suman seis cada una. Para Rueda, esta distribución “demuestra que la Bandera Verde es una herramienta que impulsa la cohesión territorial, permitiendo que los municipios del interior y del rural tengan las mismas oportunidades de visibilidad que los costeros”.

Mos, nuevo municipio distinguido

Entre las localidades incorporadas este año figura Mos, reconocida por la presentación de once iniciativas sostenibles. Entre ellas destacan su Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, proyectos de movilidad activa, medidas de eficiencia energética, gestión responsable del agua y programas de educación ambiental.

Durante el acto, el presidente de la Xunta anunció que en 2026 se pondrá en marcha la Red de Ayuntamientos Bandera Verde de Galicia, una estructura de cooperación institucional que permitirá compartir buenas prácticas, desarrollar proyectos conjuntos y ofrecer apoyo técnico y económico a los municipios adheridos.

La red contará con un foro anual de expertos y una página web de referencia, con el objetivo de reforzar la posición de Galicia en el contexto europeo “como un territorio comprometido con el paisaje y la sostenibilidad”.

Horizonte 2030: el paisaje como eje transversal

Rueda enmarcó esta iniciativa dentro de la Estrategia Gallega del Paisaje Horizonte 2030, que está elaborando el Instituto de Estudios del Territorio. Este plan marcará las políticas públicas de los próximos años e integrará la protección del paisaje en ámbitos como la ordenación del territorio, la movilidad, el turismo y la educación.

“El objetivo de la Xunta es que la conservación del paisaje, que es tanto como decir la conservación de Galicia y de sus ayuntamientos, esté presente en todas las políticas transversales”, concluyó el presidente.