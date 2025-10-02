La valentía de dos trabajadoras de farmacia permite detener a un hombre por maltrato en Lugo

Un hombre de 30 años ha sido detenido en Riotorto, Lugo, acusado de amenazas y lesiones contra su esposa, una joven de 28 años recién llegada de Marruecos. La mujer ha logrado denunciar gracias a la ayuda de dos trabajadoras de una farmacia local, que sospechaban desde hacía semanas de su situación de maltrato. Según ha informado la Guardia Civil, la jueza de Mondoñedo ha decretado su libertad con una orden de alejamiento de 500 metros.

El arresto se produjo este martes en la propia farmacia, después de que la trabajadora social del Ayuntamiento alertara a las autoridades tras recibir la información de las empleadas. La víctima presentaba varios hematomas en el rostro y fue trasladada al PAC de Ribadeo para ser atendida antes de ser llevada a un lugar seguro. El sospechoso pasó la noche en el calabozo y declaró en el cuartel de A Pontenova.

Los vecinos relatan que la mujer acudía con frecuencia al establecimiento y apenas hablaba español, por lo que se comunicaba mediante el traductor del teléfono móvil. Esa barrera lingüística no impidió que las trabajadoras se ganaran su confianza y comprendieran el sufrimiento que estaba viviendo. A partir de ahí, decidieron avisar a los servicios sociales y coordinaron, junto a la Guardia Civil, el momento de la intervención.

Clave para destapar el maltrato

La víctima había llegado a Riotorto hacía poco más de dos meses tras casarse por tradición en Marruecos en 2019. La pareja había pasado años separada hasta que retomaron la convivencia en Galicia hace unas semanas. La joven, que en su país trabajaba como traductora, se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad al desconocer el idioma y carecer de redes de apoyo.

Comerciantes y vecinos reconocen que su comportamiento en la farmacia reflejaba miedo y malestar, algo que hizo saltar las alarmas de las empleadas. “Era cada vez más difícil disimular la situación de maltrato que sufría”, aseguran fuentes cercanas al caso. La rápida actuación de estas mujeres permitió que la denuncia pudiera formalizarse. El acusado, por su parte, ha quedado en libertad provisional bajo medidas cautelares, mientras la investigación judicial continúa en curso.