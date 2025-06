“Te vas a arrepentir”: la ruptura que acabó en asesinato y una condena de 23 años en Galicia

“Te vas a arrepentir”. Esa fue la amenaza que, según el veredicto del jurado, pronunció el hombre acusado de asesinar a su pareja en el barrio coruñés de O Birloque en septiembre de 2021. Esa jornada, a última hora, la mujer le pidió que se marchase de casa y pusiera fin a la relación que apenas sumaba dos meses de convivencia.

Al día siguiente, el hombre volvió al domicilio de la víctima armado con un cuchilloy la asesinó a puñaladas de forma sorpresiva y letal. Dos años después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia Provincial: 23 años de prisión por asesinato con las agravantes de género y parentesco.

Los hechos probados, según recoge la sentencia ratificada por el TSXG, relatan un crimen perpetrado con alevosía y violencia extrema. El 15 de septiembre de 2021, entre las cinco y las siete de la tarde, el hombre accedió a la vivienda de la víctima, que residía con su hijo, y le asestó varias puñaladas con un cuchillo de unos 20 centímetros.

La agresión fue tan brutal que una de las cuchilladas perforó la arteria aorta, causando su muerte inmediata por shock hipovolémico. Ella no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Otras heridas también habrían sido mortales por sí solas, aunque con una evolución más lenta.

No fue un arrebato

El jurado consideró probado que el ataque se produjo de manera repentina, sin que la víctima pudiera anticiparlo ni oponer resistencia. El crimen no fue un arrebato, ni producto de una alteración mental, como sostuvo la defensa.

El TSXG rechaza expresamente esa versión. Aunque el hombre tenía antecedentes de trastorno depresivo y consumo de alcohol y drogas, en el momento del asesinato comprendía perfectamente lo que hacía. Su conducta posterior lo demuestra: huyó del lugar, cambió de ropa, tomó un taxi hasta el aeropuerto de Alvedro, compró un billete a Madrid y fue detenido al día siguiente en la capital.

La sentencia, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSXG, rechaza tanto el recurso del condenado como el de la acusación particular, que pedía un endurecimiento de la pena.

Los magistrados concluyen que la condena impuesta por la Audiencia, que asciende a 23 años atendiendo a la parte inferior de la mitad superior del marco legal, se ajusta a derecho y está debidamente motivada.

También se confirma la indemnización civil de 45.000 euros a la hija de la víctima; 30.000 euros al hijo; y 20.000 euros al padre. Además, el ahora condenado tiene prohibido acercarse o comunicarse con ellos durante 30 años.

El tribunal subraya el carácter machista del crimen: el condenado actuó para imponer su voluntad sobre la de la víctima, despreciando su derecho a romper la relación y su condición de mujer.

El relato judicial indica que no aceptó el rechazo y que la mató por esa decisión. “La noche anterior a su muerte, la difunta quiere romper la relación, lo echa de casa, él no quiere, no le devuelve las llaves y le dice: ‘te vas a arrepentir’”, recoge el fallo. Esa frase anticipó el trágico desenlace.

El fallo aún puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.