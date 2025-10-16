“Vengo a Galicia y el pulpo es de Huelva”: el vídeo de un influencer desata la polémica

El conocido influencer Víctor Prous ha encendido el debate sobre la autenticidad del pulpo que se sirve en las tradicionales fiestas de San Froilán, en Lugo, después de publicar un vídeo en sus redes sociales en el que expresa su sorpresa y decepción al descubrir que buena parte del pulpo que se ofrece en las casetas no procede de Galicia, sino de Huelva.

“Vengo de Madrid a posta y espero encontrarme un pulpo gallego. Estoy en las fiestas de San Froilán y he venido a ver si encuentro un buen pulpo gallego… Mira la primera. Esto es pulpo gallego. O sea, vengo a Galicia y el pulpo es de Huelva”, relata en el vídeo, que en pocas horas acumuló miles de visualizaciones y comentarios.

Durante su recorrido por la zona de restauración de las fiestas, Prous conversa con varios pulpeiros y admite su desconcierto ante las respuestas que recibe. “Viene uno de la ciudad y lo espera encontrar un pulpo gallego y me encuentro un pulpo de Huelva. ¿Y por qué no es gallego? Yo he venido a posta desde Madrid para probarlo”, se lamenta ante las cámaras.

El influencer insiste en su grabación en que el problema no es el sabor, sino la falta de autenticidad. “No, si malo no está. Pero es que este pulpo te lo puedes comer en Madrid. Aquí lo único gallego que hay es la elaboración”, añade, antes de charlar con una de las pulpeiras de la feria, Aurora Maranda, a quien califica como “la mejor pulpera del mundo”.

Prous aprovecha también para reflexionar sobre la escasez del cefalópodo autóctono: “¿Está en peligro de extinción el pulpo gallego? Vaya la caseta que vaya, no me van a dar pulpo gallego”. Su grabación concluye con un tono entre irónico y resignado: “Último bocado y malas noticias: no hemos encontrado pulpo gallego en las fiestas de San Froilán”.

Las declaraciones han generado una intensa discusión en redes, donde numerosos usuarios, incluidos varios influencers gallegos, han salido al paso para matizar la situación. Muchos recordaron que la demanda de pulpo durante las fiestas supera con creces la capacidad de producción local, lo que obliga a importar producto de otras zonas como Huelva, Marruecos o incluso Portugal.