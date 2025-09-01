La Xunta abre hoy el último plazo de matrícula en las titulaciones de FP con plazas libres

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP abre hoy, lunes 1 de septiembre, el último plazo de matrícula para las titulaciones de Formación Profesional (FP) que aún disponen de plazas vacantes.

El proceso permanecerá abierto hasta el próximo 26 de septiembre a las 13:00 horas y está dirigido a cualquier persona interesada, incluso a aquellas que no hubieran solicitado plaza durante el periodo ordinario del verano.

En los ciclos con lista de espera, los centros educativos realizarán llamamientos telefónicos siguiendo el orden establecido. Quienes acepten la plaza contarán con un plazo de 24 horas para presentar la documentación y formalizar la matrícula.

En cambio, en aquellos ciclos donde las vacantes no tengan lista de espera, la inscripción se llevará a cabo directamente en el propio centro por orden de llegada, siempre que se cumplan los requisitos de acceso de cada titulación.

Según el gobierno autonómico, el proceso contempla además la posibilidad de simultanear estudios. El alumnado que desee cursar al mismo tiempo dos ciclos distintos, un ciclo y Bachillerato, o un ciclo y ESO, podrá solicitar la matrícula simultánea entre el 8 y el 12 de septiembre.

Si la Inspección Educativa concede la autorización, la matrícula se formalizará del 16 al 19 de septiembre, también hasta las 13:00 horas, siempre y cuando haya plazas disponibles y no exista lista de espera en la opción elegida.