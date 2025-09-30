La Xunta anuncia un ensayo clínico para garantizar igualdad en diagnósticos y tratamientos avanzados contra el cáncer

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció hoy en la inauguración del programa formativo Medicina personalizada y de precisión: presente y futuro que la Xunta de Galicia iniciará en 2026 un nuevo ensayo clínico asistencial, denominado PRECISGAL-TRIAL, dirigido a pacientes con cánceres avanzados para los que actualmente no existen opciones terapéuticas disponibles.

Este anuncio, según señala la Xunta, refuerza la apuesta del Gobierno gallego por la medicina personalizada y de precisión, tras la reciente implementación del protocolo PRECISGAL-REAL, que permite el acceso precoz a diagnósticos genéticos avanzados para enfermedades tumorales complejas con tratamientos aún no establecidos.

El nuevo ensayo clínico buscará, mediante análisis genéticos detallados de muestras de sangre o biopsias, la identificación de biomarcadores específicos que ayuden a personalizar el tratamiento de cada paciente. Los casos serán evaluados por el Comité Molecular de Tumores de Galicia, que decidirá sobre la pertinencia de terapias adaptadas o la inclusión en ensayos clínicos activos.

Gómez Caamaño destacó que la Estrategia Gallega de Oncología de Precisión es una hoja de ruta para asegurar un sistema sanitario equitativo y eficiente, donde todos los pacientes tengan acceso igualitario a los avances diagnósticos y terapéuticos en oncología.