La Xunta exige al Gobierno central el traspaso de las competencias en meteorología

La Xunta de Galicia ha reclamado al Gobierno central la transferencia de las competencias en materia de meteorología, tras conocerse que el Ejecutivo ha fijado una fecha para la firma del traspaso al País Vasco. La Consellería de Medio Ambiente ha reiterado la urgencia de esta demanda, argumentando que se trata de un "servicio vital para la ciudadanía" y que su gestión por parte de la administración autonómica permitiría una prestación "racional y sin duplicidades".

En un comunicado remitido a los medios, el departamento que dirige Ángeles Vázquez ha recordado que la solicitud gallega sigue pendiente en la mesa del Gobierno central y ha expresado su deseo de que en los próximos meses se produzcan avances normativos en este ámbito dentro del marco de la Ley del Clima de Galicia.

Desde la Xunta han subrayado la necesidad de garantizar un trato igualitario a todas las comunidades autónomas en el reparto de competencias. "Galicia no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos", ha señalado la Consellería de Medio Ambiente, que ha instado al Ejecutivo estatal a no dilatar el proceso. "No toleraremos que haya una España a varias velocidades", han advertido.

El Gobierno gallego ha apelado a la "lealtad institucional" para que esta demanda, que consideran legítima, no sea desatendida como ha ocurrido en anteriores ocasiones. La conselleira ha insistido en que el traspaso permitiría mejorar el servicio meteorológico en Galicia y adecuarlo a las necesidades específicas del territorio.