50 Next: los jóvenes abren nuevos caminos culinarios

La organización de The World’s 50 Best Restaurants y The World’s 50 Best Bars anuncia el regreso de 50 Next, una lista, que no un ránking, compuesta por jóvenes, de 35 años o menos, que marcan la diferencia y diseñan el futuro de la gastronomía.

Clara Diez, ideóloga de Formaje; los hermanos Mikel e Ion Zapiain, detrás de una nueva ola de la elaboración de la sidra; Marc Coloma, fundador de Heura; y la vasca Maitane Alonso fueron los españoles seleccionados en la pasada edición mientras que los nombres de quienes la formarán en esta segunda los conoceremos el 24 de junio durante una cita celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el que tendrán lugar unas charlas inspiradoras, además de encuentros interactivos con los componentes de ambas listas, así como con grandes de los fogones, entre ellos, Mauro Colagreco, Dominique Crenn y Joan Roca.

¿Cómo se escogen a los elegidos? Formado a través de una sólida investigación y análisis por parte de 50 Best en asociación con el Basque Culinary Center, 50 Next presenta una selección global y diversa de mentes jóvenes y brillantes, que han convertido sus ideas en realidad. Tiene como objetivo inspirar, empoderar y conectar a los jóvenes que, realmente, están superando límites y abordando los desafíos desde nuevas perspectivas en todo el ecosistema de alimentos y bebidas.

Esta segunda edición destacará a las personas en todos los niveles de la cadena de alimentos y bebidas a través de su trabajo, que abarca una amplia gama de temas, ya sea desde la ciencia hasta la elaboración del vino o desde la agricultura hasta la tecnología.

A través de un proceso de solicitud y nominación, que se abrió en agosto de 2021, la lista de este año fue accesible para los solicitantes de todo el mundo, que trabajan en cualquier parte del ecosistema gastronómico. Si bien se enfoca en los menores de 35 años, también tiene en cuenta a aquellos mayores de 35, que, recientemente, han iniciado una nueva carrera profesional, lo que brinda una oportunidad verdaderamente inclusiva de reconocimiento.

Presentada en abril de 2021, la primera edición de 50 Next mostró talentos jóvenes y brillantes, incluido el experto en fermentación canadiense y ex chef de Noma David Zilber, en la categoría “Hospitality Pioneers”; el agricultor australiano indígena Josh Gilbert, en la categoría de “Empowering Educators”, y el defensor del cambio climático y el empoderamiento de las mujeres Jhannel Tomlinson, en la categoría de “Trailblazing Activists”.

Asimismo, la “Class of 2022″ contará con una nueva lista de 50 talentos globales, desde podcasters hasta activistas de la diversidad, divididos en las mismas siete categorías lideradas por la industria que la ‘Class of 2021′: “Gamechanging Producers”; “Tech Disruptors”; “Empowering Educators”; “Entrepreneurial Creatives”; “Science Innovators”; “Hospitality Pioneers” and “Trailblazing Activists”. Cada categoría no está clasificada y comprende un amplio espectro de profesiones.

Para celebrar la revelación, 50 Next presentará un programa de un día de discursos motivadores, entrevistas y paneles de discusión interactivos en las que participan integrantes de ambas ediciones y representantes de ‘Best of the Best’, un grupo élite de establecimientos, que han encabezado el The World’s 50 Best Restaurants.

“Estamos encantados de anunciar el regreso de 50 Next después del éxito de la lista inaugural, y de organizar nuestro primer evento de 50 Next en Bilbao en junio. 50 Next celebra la próxima generación y su talento, pasión e impulso para crear un futuro mejor. Con el apoyo de la Diputación de Bizkaia, el Gobierno Vasco y el Basque Culinary Center, somos capaces de forjar conexiones entre los líderes de la gastronomía y las futuras estrellas del mundo de la comida y la bebida”, afirma William Drew, director de contenido de 50 Best.

Por su parte, Joxe Mari Aizega, director general de Basque Culinary Center, añade que “la gastronomía está en plena transformación: se presenta como la respuesta a los distintos retos a los que se enfrenta la sociedad. Basque Culinary Center cree que el futuro del sector está en el talento de las nuevas generaciones -talento como el que compone esta lista-, personas que destacan por la calidad y el carácter innovador de su trabajo. Para nosotros, es un honor colaborar con 50 Best, la Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco para llamar la atención sobre esta lista, y estas 50 personas, que serán agentes activos de transformación, cambio e impacto, y que definirán la visión contemporánea de la gastronomía”.