Los chefs despliegan su cocina más callejera

Ya hemos hablado en estas mismas páginas de la democrática cocina dulce de Antonio Bachour, quien estas fiestas tiene su «food truck» aparcada en Colón, como protagonista de La Caprichería by Baileys. Pues bien. La cuestión es que contamos con las propuestas callejeras tanto del mejor pastelero del globo como del mejor cocinero, ya que en el mercadillo navideño de Nuevos Ministerios Dabiz Muñoz, quien lidera el Top 100 mundial de los The Best Chef Awards, mantiene aparcada la «food truck» de GoXO, donde da rienda suelta a su «gochismo ilustrado» con unos bocados que hay que disfrutar sin temor a mancharse. ¿Han probado la huevos fritos Burger? Una doble cheeseburger de carne madurada de buey con queso gouda, yema de huevo curada, su puntillita frita y salsa de miso a la pimienta negra, perfecta delicia para pringarse de un juego de sabores explosivos, que armoniza bien con el margarita thai de mezcal, con jalapeños, lemon grass, tripe seco, limón verde y lima kaffir. Para acompañar, las patatas bien embadurnadas de una riquísima salsa de mayonesa de trufa y jalapeño con salsa de kétchup de fresa bastante alegre. La tarta de queso de La Pedroche no falla, pero, recuerden si es de los que no perdona la merienda muy recomendable es el gofre XO, una golosa cremosa de yogurt y coco con salsa de caramelo salado y crispy de piña. Si el antojo es una hamburguesa, en Santa Rosalía son de wagyu y en New York Burger caemos ante la Nolita, con bacon ahumado y macerado en salsa bourbon, queso cheddar y cebolla confitada a la brasa. Una de las novedades es Le Bistroman, nuestro restaurante francés preferido con Stéphane del Río al frente. A su rincón se viene a probar la sopa de cebolla con vino caliente, la patata asada con queso raclette y las crêpes. Mientras disfruta de sus bocados, piense que llevar unas conservas Frinsa al anfitrión de su cena de Nochevieja es un puntazo (mejillones en escabeche, pavo y pollo al natural, salmón al humo en aceite de oliva, bacalao al pil pil, sardinillas en aceite de oliva...). Para llevar o para comer in situ es lo que se le antoje de La Croqueta, ya sea de chipirones, queso azul, pollo asado, marisco, jamón ibérico, trufa... Lo reconocemos, de La Real, nos gusta todo. ¡Qué gildas! También, los pinchos de pulpo y pepino, de gordal, queso, anchoa y tomate y de pulpo en vinagreta. A Senén González le conocerán por su tortilla, considerada la mejor de nuestro país, así que en su rincón la estrella es la spanish Burger. Un pan brioche acoge la tortilla de patata con cebolla, hecha con jamón ibérico, salsa chipotle y salsa Pedro Ximénez. Si opta por el menú, lo completa un caldo, dos croquetas y un pincho de huevo frito por 14 euros. En MXRR, de Roberto Ruiz, decidir la selección de platillos lo hacemos con una michelada, gran amiga de los nachos pibil, con queso cheddar, jalapeños y carne pibil para entonarnos y continuar con el maravilloso bocata de machete, es decir, de costilla de ternera al carbón laqueada con salsa de tres chiles y majado de hierbas .

Guabao, champán y roscón

El reconfortante caldo de Sankou Asian Food llega antes que el guabao de pato frito con salsa hoisin y que del rollito de cerdo laqueado con lechuga. Paladares veganos, el suyo lleva tofu tonkatsu con satai. A Arzabal se va a descorchar una botella de Mumm para celebrar el año que está a punto de comenzar ante una de bravas, otra de croquetas y un majestuoso perrito con huevos y trufa. En Grosso Napolitano triunfa la pizza Diávola, con una base de tomate San Marzano, salami picante napolitano y mozzarella. Apasionados del salmón, en Ahumados Domínguez gana el tartar con salsa de aguacate y zumo de lima no falla. Y, recuerden, el bocata de calamares de El Brillante es una tradición a mantener, lo mismo que regresar a casa con un roscón de Pan. Delirio.

Las croquetas de jamón, de Miguel Carretero FOTO: La Razón

Las mejores croquetas del mundo

Miguel Carretero ha aparcado Cozina by Santerra, así que hagan suyas las mejores croquetas de jamón ibérico del mundo, que deben anteceder a los torreznos con mojo verde canario y al brioche de carrillera de ternera con mayo-chipotle y cilantro.