El bar mexicano Handshake Speakeasy es el mejor del mundo

México es desde esta noche el destino mundial mixológico por excelencia. La gran noche de la coctelería se ha celebrado esta noche en el Madrid Arena, donde se ha anunciado la lista The World’s 50 Best Bars, la clasificación más esperada para los profesionales del sector y para los aficionados a los buenos tragos.

Sí, el bar Handshake Speakeasy, cuyos responsables ya lo coronaron como el mejor de América del Norte y ocupó el tercer puesto del ranking, continúa posicionando al país como líder en la escena de la coctelería mundial. Hemos de recordar que es la primera coctelería de México que se hace con esta primera posición. Situado en el barrio de Colonia Juárez, es uno de los secretos mejor guardados de la capital. Se trata de un bar clandestino, escondido detrás de una puerta secreta en una habitación tenuamente iluminada, en el que Eric van Beek elabora mezclas sorprendentes, que pueden parecer tradicionales, pero poseen sabores complejos preparados con jugos clarificados, con bebidas espirituosas infusionadas con grasa, almíbares caseros inusuales y licores de infusión. El Handshake Speakeasy también cuenta con un laboratorio oculto en el que se idean innovadores tragos, que para culminar son necesarias entre 24 y 48 horas. Ejemplos son el «Once Upon in Oaxaca», con mezcal, y el «Butter Mushroom Old Fashioned», que incorpora hongos, mantequilla y bourbon, que rondan los 15 euros.

Lo cierto es que tres coctelerías españolas continúan entre los cincuenta mejores del globo, aunque, con tristeza han bajado algunas posiciones. El citado establecimiento arrebata el prestigioso primer puesto del listado a Sips, mientras que de la segunda posición se levanta el neoyorquino Double Chicken Please para cedérsela al asiático Bar Leone, de Hong Kong. Número uno en la lista de Asia’s 50 Best Bars, este espacio destaca por ser la nueva incorporación en la clasificación en la posición más alta al entrar por primera vez en The World’s 50 Best Bars. Por su parte, el establecimiento de Marc Álvarez y Simone Caporale se coloca en el tercer puesto y es reconocido como el mejor de Europa. En la cuarta posición se asienta el londinense Tayer + Elementary, que sube cuatro escalones, ya que se ha asentado durante este año en la octava, mientras que en la quinta se sitúa Jigger & Ponny, de Singapur, tras pegar un salto, ya que se encontraba en el número 14. En el 12 ha estado posicionado Line, de Atenas, y ha subido al sexto lugar. Uno más abajo es para el argentino Tres Monos y le sigue Alquímico, en el octavo. Zest, en Seúl, que escala desde el 18, se coloca en el noveno y es premiado como el bar más sostenible, y Paradiso, que en 2022 lideró la clasificación se coloca en el décimo. Por su parte, Salmón Gurú, que partía del puesto 16 baja al 23, una posición en la que “me siento muy cómodo. No es solamente obtener el reconocimiento, porque lo difícil es mantenerse. Yo creo que debemos estar donde nos corresponde y si puede ser en medio de la lista, en un lugar confortable, mejor. Son tan subjetivas las clasificaciones... Tu bar no es peor por bajar posiciones o mejor por subirlas. Ahora estamos sembrando y recogeremos los frutos el año que viene, porque es ahora cuando está viniendo mucha gente a la capital por primera vez», dice.

Es la segunda vez que los óscar de la coctelería tienen lugar en nuestro país, ya que en 2022 la gala la acogió Barcelona y en esta edición Madrid ha sido el escenario elegido. Se trata de una clasificación, que es la versión en la que los bares son protagonistas y pertenece al mismo grupo de los listados creados por el británico William Reed.

Hace unas semanas supimos el segundo tramo del listado. En él, los hermanos Villalón, Mario y David, se han colado por primera vez en la clasificación al situar Angelita en el puesto 65. «Agradecemos el reconocimiento, pero no nos cambia nuestro día a día», promete el barman.

Si hacemos recuento, la lista incluye bares de 28 ciudades, con 16 nuevas entradas distribuidas en Bangkok, Bogotá, Guadalajara, Hong Kong, Lima, Melburne, Ciudad de México, Milán, Sao Paulo, Singapur y Tokio.

Londres retiene su corona como la capital de los cócteles de Europa con cuatro bares de 19 que tiene el continente en la lista, incluido el número 4 Tayēr + Elementary, cuya cofundadora, Monica Berg, también ha sido nombrada Roku Industry Icon. En el 13 se encuentra Connaught Bar, seguido de Satan’s Whiskers en el 29 y Scarfes Bar en el 37. En otras partes del Reino Unido, Panda & Sons, en Edimburgo, asciende nueve lugares hasta el 30, mientras que su fundador, Iain McPherson, es galardonado con el Altos Bartenders’ Bartender Award.

Se trata de una ceremonia que ya ha acogido Londres, Barcelona, edición, la de 2022, en que Giacomo Giannotti y de Margarita Sader colocaron Paradiso, espacio situado en la Ciudad Condal, en la cima mundial. En la del año pasado, que tuvo lugar en Singapur, ésta repitió como capital mundial de la coctelería, ya que Sips, con Mar Álvarez y Simone Caporale tras la barra, Sips les arrebató el codiciado número 1 y Paradiso se colocó en el cuarto lugar. Sí, pero el reconocimiento se quedó en nuestro país.

Horas antes de conocer el listado que desvela cuáles son los mejores bares del mundo asistimos a un encuentro en el que Tim Brooke, como director de The World’s 50 Best Bars, destacó las distintas actividades que han tenido lugar en la capital “en muchos bares maravillosos. Son las mejores experiencias para que los visitantes los descubran y resultan el escenario idóneo para unir a la gente a través de la coctelería”. Asimismo, no pasó por alto el enorme atractivo de Madrid, como ciudad anfitriona, “con una vida nocturna icónica, donde las copas son más que una bebida. Son una experiencia. Todos los bares cuentan una historia, desde los históricos hasta los templos de la mixología, de ahí que en esta capital vivamos la combinación perfecta entre la tradición y la modernidad. Es la mejor manera de unir a una comunidad perfecta de bartenders y de mostrar qué gran ciudad para comer, beber y celebrar”.

A su lado, Alberto Martínez, quien abrió su destino del buen beber, 1862 Dry Bar (C/ del Pez, 27. Madrid), hace ya once años. Desde luego, por aquel entonces no existía en Madrid la cultura que hay hoy en día por agitar grandes dosis de excelencia dentro de una coctelera, ni tantos espacios a los que acudir que merecen la pena. Durante su intervención, aseguró que el prestigioso listado que esta noche se ha dado a conocer “hace que la gente viaje y conozcan mi bar y que yo tenga curiosidad por descubrir otros establecimientos. La hospitalidad y la hostelería son elementos esenciales más allá de la bebida”, afirmó al tiempo que señaló que iniciativas de este tipo dan la “oportunidad de conocer a amigos de todo el mundo y que mi equipo se sienta feliz. Esta es una semana muy importante para nosotros, por eso estamos encantamos de que estéis aquí”. Emma Sleight, jefa de contenido de The World’s 50 Best Bars, nos recordó que fue justo en esa fecha, en 1862, el año en que se publicó el primer libro de recetas de coctelería: “The Bon Vivant’s Companion”, también conocido como “How to Mix Drinks”: “El edificio en el que se sitúa la coctelería también es del mismo año. Los nuestros son clásicos y ya estaban en el libro de Jerry Thomas, padre de la mixología moderno. Antes de abrir mi bar, en 2011, tuve entre manos uno titulado “Madrid en 20 tragos”. Entonces era difícil encontrar 20 coctelerías. A día de hoy, se podría titular “Madrid en 100 tragos. Ahora, en cualquier restaurante sirven cocteles y cualquier buen hotel acoge un bar. El cóctel está de moda”, confirma al tiempo que en este sector agitado con sentido, “las tendencias son diurnas porque las bebidas son para compartir. No se trata de salir de fiesta, porque puedes tomar un cóctel antes de comer, después del trabajo. En definitiva, a cualquier hora del día. Llegado el turno de Giacomo Giannotti y de Margarita Sader, la siguiente pregunta de Sleight era obligada: ¿Qué supuso para ellos que Paradiso fuera reconocida como la mejor coctelería del mundo en 2022? “Es lo mejor que te puede pasar a lo largo de tu carrera. Algo así recompensa todos los sacrificios realizados. Fue el mejor día de mi vida, un sueño hecho realidad y un reconocimiento a nuestro sector que nos motiva. Por supuesto, cambió nuestra vida de una forma muy positiva”, opina Giacomo Giannotti. A su lado, Margarita Sader, el 50 por ciento del que fuera nombrado el mejor bar del globo. Al referirse a la tan necesaria sostenibilidad en el sector, asegura que “tenemos que trabajar por al medio ambiente y queremos inspirar a otros bares para que sigan el mismo camino. Formamos parte de esa maravillosa comunidad que desea cambiar las cosas al tiempo que pensamos en el futuro para ser lo más sostenibles, un trabajo que tiene que ver con personas, con los alimentos… Hay que ir paso a paso”. Sobre el escenario de bares español en plena efervescencia, Giacomo responsabilizó de esta situación a un “país con una maravillosa cultura gastronómica. Somos una gran familia y esto ha impulsado a los bares a estar en el foco y espero que sea así durante mucho tiempo”.

TOP 10

1. Handshake Speakeasy (México)

2. Bar Leone (Hong Kong)

3. Sips (Barcelona)

4. Tayer + Elementary (Londres)

5. Jigger & Pony (Singapur)

6. Line (Atenas)

7. Tres Monos (Buenos Aires)

8. Alquímico (Cartagena)

9. Zest (Seúl)

10. Paradiso (Barcelona)