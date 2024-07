Casanatalia, un hogar alejado del bullicio isleño

Hemos querido dedicar estas líneas al acogedor hogar creado por Natalia Juan y Carles Abellán (Tapas 24) en Formentera, diseñado lejos del bullicio isleño con el objetivo de que el comensal se sienta a gusto. La dosis de energía positiva del día la obtenemos al ser recibidos por la sonrisa de Natalia minutos antes de degustar las elaboraciones del reconocido chef. Su objetivo es ser muy honestos con la propuesta siempre a un precio justo, que no supera los 80 euros. Es el motivo por el que merece la pena dirigirse a Sant Ferran de Ses Roques para saborear una cocina tradicional mediterránea revisada bajo una mirada actualizada formada por tapas y raciones para compartir. Los paladares nostálgicos seguro que optarán por el mítico bikini trufado, que ha de hacer hueco a las croquetas de rustido de pollo y a la ensaladilla, bocados que rinden tributo a Tapas 24. Aunque, qué decir del refrescante y ligero tartar de tomate que, a simple vista, se asemeja al de carne, pero en boca la sorpresa es grata, tanto como el sabor de la raya a la brasa con alcaparras salteadas, mantequilla negra y lima rallada. No olvide consultar los fuera de carta, porque no dejan de sorprender, más cuando Natalia canta las navajas a la plancha, el calamar de Formentera y la gamba roja de Huelva, manjares sublimes como lo es el San Pedro con una salsa originalísima hecha en agua de Lourdes y unas gotitas de limón, y las ribs al estilo thai para disfrutar en tacos antes de adentrarse en el club clandestino Charly’s, canalla y divertido donde los haya, con musicón de los 70 a los 90 y donde asistir a los conciertos programados durante el verano.

Plato casa Natalia LR

Precios contenidos

Nos cuenta Natalia que cada temporada llegan a la isla en abril, que viajan en Ferry desde Dénia y que la parada obligada la hacen en Casa Carmela (Valencia) «para comer el mejor arroz del mundo», porque es un referente y un templo que pone en valor la paella, en un festín que comienza con la mojama de atún rojo de almadraba y las huevas, que anteceden al arroz del «senyoret» con cola de gamba pelada. Al charlar sobre Formentera y la diversidad de restaurantes que habitan en ella, unos más sobrevalorados que otros, Natalia asegura que ellos se preocupan por contenerse en los precios, ya que muchos de sus comensales ya son amigos a los que llama por su nombre para ofrecer un servicio personalizado. Lo consigue, además de ser responsable de la selección de vinos, con más de 700 referencias de altísimo nivel. Asimismo, nos coloca sobre el mapa de la pequeña de las Baleares El Gioviale, situado en la entrada de Sant Francesc Javier, con una preciosísima terraza en la que degustar la mejor pasta de la isla. La carbonara es famosa, pero todas las recetas, elaboradas por Riccardo y su equipo, y servidas en sartenes, están ricas al respetar las tradiciones culinarias romanas. ¿Otra recomendación en un día de antojo de espaguetis? Los que llevan aceite, ajo y peperonccino, tan brutales como el tiramisú. La playa de Migjorn, continúa, es la más auténtica de la isla aun en agosto: «Puedes encontrar algún rincón en el que estar tranquilo». Se refiere a la zona conocida como Real Playa, donde nos presenta un espacio con el mismo nombre en el que comer fritá de pulpo, una receta típica de Formentera, y ensalada payesa.

Ficha

►Dónde:

Carrer Major, 78. Sant Ferran de Ses Roques. Formentera.

►Precio medio: 70 euros.

►971 329 007

casanataliarestaurant.com