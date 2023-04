Las croquetas de pollo que causan furor del triestrellado Dani García

Las croquetas son como la pizza, recetas que gustan al 99% de las personas. No obstante, no todo el mundo sabe hacerlas. Y es que conseguir unas croquetas cremosas no es sencillo, sin embargo, siguiendo la receta al pie de la letra, es posible.

Cada maestrillo puede tener su receta y sus croquetas pueden ser de distintos ingredientes como de jamón ibérico, boletus, huevo o pulpo. Pero el chef Dani García, con tres estrella Michelín propone hacer unas croquetas de pollo con su infalible receta.

Croquetas de pollo según Dani García

Para hacer estas croquetas de pollo, lo primero que es indispensable saber es que el pollo debe ser asado previamente. Los ingredientes que necesitarás para llevar a cabo esta receta son los siguientes.

Especias: pimienta, laurel, tomillo y romero

Vino blanco

300 gramos de harina

825 gramos de leche

300 gramos de mantequilla francesa

500 gramos de pollo asado

1,5 kilo de caldo de pollo

250 gramos de cebolla

2 huevos

Pan rallado

Aceite de oliva

Dani García en Leña. La Razón

Pueden parecer muchos ingredientes al principio, pero la mayoría de ellos siempre se encuentran en la nevera o la despensa. Es importante seguir la receta de Dani García paso por paso para que queden unas croquetas de pollo asado como las de él.

Tritura todas las especias juntas: pimienta, laurel, tomillo y romero

Mezcla la leche y el caldo en una olla y ponlo a hervir, cuando lleguen a ebullición, apaga el fuego

Después de cortar la cebolla, hay que pocharla con mantequilla y vino

Cuando la cebolla este pochada, se le añade harina

A la mezcla de la cebolla y la harina se le añade el caldo previamente reservado

Hay que remover hasta conseguir una textura cremosa como la de la bechamel. Ni muy líquida, ni muy espesa, ese es el principal truco de Dani García

Cuando la bechamel esté lista, sin apagar el fuego, se añade el pollo previamente asado y picado y se cocina durante unos minutos más

Dani García, en su receta, propone reservar la masa de las croquetas en una bandeja y dejarla enfriar hasta el día siguiente, dado que así será mejor para empanarlas.

Ahora solo quedaría dar forma a las croquetas, para ello hay que poner tres platos. Uno de harina, otro de huevo y otro de pan rallado y hacer el proceso por ese orden. Finalmente, hay que freírlas en abundante aceite caliente y por tandas para que no se peguen unas con otras.

Para emplatar, el chef Dani García también propone coronarlas con una viruta de alioli de ajo asado.