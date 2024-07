Destinos con sabor: Gran Canaria. El escaldón de gofio y la vieja son los platos estrella de Aridani Alonso en Casa Romántica

Para situarles, Casa Romántica y sus fincas, de las que se nutre el restaurante, se encuentran en el preciosísimo valle de Agaete, en el norte de Gran Canaria. Con unos exóticos y exquisitos cafetales, los únicos de Europa y los más septentrionales del mundo, a su lado se encuentra el barranco de la Culatilla, un vergel de frutas tropicales. El lugar es un todo gastronómico constituido por la finca La Laja y la bodega Los Berrazales. Además, cuenta con una cueva de afinado de quesos y quesería propia. Aridani Alonso lleva al frente del proyecto casi dos años y desde el primer momento tenía claro que iba a llevar a cabo una filosofía de producto local: «Odio usar la palabra kilómetro cero, pero sí elaboramos numerosos platos de la cocina tradicional canaria llevándola a una estética más moderna», explica el autor de los menús «Alonso Quesada» y «Tomás Morales», además de la opción vegetariana. Como ejemplo, nos pone el conejo en salmorejo, que versiona en una croqueta con mojo de almendra ahumada. Hoy, es uno de sus platos icónicos como también lo es su versión del escaldón de gofio, el risotto de camarones de Agaete con una emulsión de sus corales, tomillo, limón y yema de huevo curada en vino tinto de Agaete y un espectacular «steak tartar» con velo de papada de cochino canario y puré de pimientos rojos asados.

Escandón de Gofion en restaurante Casa Romántica, de Aridani Alonso Cedida La Razón

Queso de vaca isleña

Sepan que en la bodega Los Berrasales se produce el vino y el café más septentrional del mundo se cultiva en la finca La Laja. Son doce hectáreas de arábica pura a 400 metros de altitud, que se rodean de naranjos y de viñas antiguas, que surten la bodega familiar. De ahí que un postre obligado resulte ser un equilibrado bocado de café y chocolate en texturas.

Más allá de su casa, Aridani destaca en Arucas el trabajo de Adrián y Kilian en La Catedral Bistró, cuyo concepto sigue el camino de una cocina atlántica de producto local. Por eso, de croquetas de guiso de cabra siempre repite. Asimismo, en el municipio de Ingenio, quédense con otra dirección: el restaurante La Pasadilla: «Me gusta ver jugar al chef en la parrilla, su manejo del fuego y las brasas, que otorgan un sabor a la ternera de Tenerife espectacular. Él y su mujer son unos grandísimos anfitriones», añade quien apunta que no hay verano si no pasa algún día en Barranquillo Andrés y Soria, pueblos unidos en el municipio de Mogán, donde su mesa se encuentra en Casa Fernando. Con unas vistas para comérselas, aquí no fallan los calamares fritos con papas para acompañar a una ensalada. Seguimos, porque Moya es otro destino a tener en el radar y nos lo coloca en el mapa por acoger numerosas queserías. ¿Una curiosidad? Los Castañeros es la única de Canarias que elabora un queso cien por cien de vaca isleña. Un consejo, deje las prisas en tierra, porque antes de dirigirse hacia Las Palmas debe tener su mesa en el restaurante El Padrino, ya que resulta el lugar idóneo donde saborear la gastronomía de la isla, de ahí que las especialidades sean el gofio escaldado, el pulpo frito con mojo verde y los pescados del día, ya sea la sama, el cherne, el bocinegro y la vieja, el más emblemático de la culinaria canaria, todos servidos a la pancha, sancochados (hervidos) o a la brasa. Por último, Aridani siempre recomienda dedicar un día a la visita de la villa Mariana de Teror, nacida en torno a la virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, porque es famosa por su repostería (mantecados, roscos de anís...) y por el chorizo. No vuelvan sin él.

►Dónde:

Carretera de los Berrazales, km. 3, 5. Valle de Agaete. Gran Canaria.

► Precio medio: 50 euros.

► 685 69 38 18.

casaromanticaagaete.com