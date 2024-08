Los destinos con sabor de José Fuentes en Menorca: Burdell de Foc, Ses Culleres y Ca Na Pilar

Para quien suscribe estas líneas, Menorca es la isla en la que la palabra desconexión cobra todo su sentido. Son numerosos los enclaves en los que comerse la isla, sin embargo hoy se nos antoja hacerlo en Burdell de Foc. Para conocer este preciosísimo lugar ha de desplazarse a las afueras de Mahón. En concreto a una antigua masía en la que la propuesta gastronómica lleva el sello de José Fuentes (KultO), Javier Goya (Grupo Triciclo) y del maître y sumiller Fran Ramírez, quienes esta temporada incluyen en este lugar privilegiado «El huerto del Burdell», donde culminar la noche con un coctel diseñado por Alberto Villarroel, a quien conocemos por ser el responsable de que en el templo capitalino del buen beber de nombre Santos y Desamparados las mezclas sean absolutamente espectaculares. Pero antes de probarlas en la isla tranquila, José Fuentes apunta que aquí la terraza marca una experiencia en la que los vegetales son los protagonistas de una cocina sencilla, entendible y sin complicaciones: «Tanto a Javi como a mí nos gustan las recetas viajeras y eclécticas. Que los buenos productos descansen sobre las brasas y lleguen a la mesa con una guarnición», dice el cocinero, quien nos recuerda que «la idea de llevar a cabo este proyecto surgió tras un viaje a Ibiza y decidimos montarlo en Menorca». Además de las brasas y las verduras, los aliños frescos, los escabeches, los contrastes picantes y los ácidos, las carnes maduradas y, por supuesto, el atún rojo y los pescados de lonja destacan entre las recomendaciones. Entre ellas, y siempre tras pasar por el fuego obligado, es importante probar el puerro con una cremita de almendra tostada, limón y huevas de botarga de atún curadas, la alcachofa con yema de huevo curada y papada ibérica y la berenjena con un aliño mediterráneo. Seguimos porque el tomate de la isla armoniza con la butifarra, con la gamba roja al ajillo, con la chuleta de vaca de raza Simmental, con 50 días de maduración, y con el pollo «coquelette» con mojo picoso.

Plato del restaurante de José Fuentes Cedida

La pomada, en Som Sis

Llegados a este punto, hemos de recordar que el chef celebra en breve el noveno aniversario de KultO, el hermano urbanita de Trasteo, destino obligado en toda escapada a Zahara de los Atunes, lo mismo que La Parda del Sur. Además, desde hace unos meses participa como socio, también en Madrid, de Tabanco La Santa.

En Menorca, le entusiasma disfrutar de unos mejillones con salsa picante, del canelón de pollo y del flan, con unas vistas alucinantes de fondo, en Ses Culleres, en el mismo Mahón. También, de las albóndigas de sepia, de los sabrosísimos arroces y del cordero de la isla, que anuncia la carta, que varía cada temporada, de Ca Na Pilar (Es Migjorn. Gran). Se trata de la casa del cocinero Víctor Lindón y de Ona Morante, quien orquesta la sala. Ofrecen una cocina cuidada en la que están presentes tradición y creatividad en unos platos tradicionales, elegantes y particulares. El chef confía en los pequeños productores que, como él, hacen las cosas bien. Incluso, aún recuerda la langosta encebollada que disfrutó en el Café Balear, donde también es famosa la caldereta. Por último, Cala Binidalí, dice, no está masificada, porque hay piedras, «por eso, me gusta, porque me suelo escapar a calas menos cómodas·. ¿Dónde tomar una pomada? «En Som Sis».

►Dónde: Pl. Camí de Na Ferranda, 3. Mahón. Menorca.

►Precio medio:

50 euros.

►971 23 83 88.

@burdelldefoc