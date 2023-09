Día mundial del chocolate: ¿Sabes cuántas onzas puedes comer al día para no engordar?

Hoy, 13 de septiembre, se celebra el Día mundial del chocolate. Se escogió esta fecha porque fue el día en el que nació Roald Dahl, autor de la novela 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Además, como dato curioso, el 13 de septiembre también es el cumpleaños de Milton S. Hershey, el fundador y confitero de una de las mayores chocolaterías de Estados Unidos: Hershey's.

Existen muchos tipos de chocolate en el mundo. Sin embargo, no todos son buenos. Pues muchos de ellos llevan altas cantidades de azúcar. Es por eso que desde hace tiempo, numerosos nutricionistas apuntan a la importancia de comprar tabletas de chocolate que presenten al menos el 75% de cacao. No obstante, aunque se compre este tipo de chocolate negro, no significa que se pueda comer todo el que se desee.

Estas son las onzas máximas de chocolate que se pueden comer

Aunque el chocolate de más del 75% de cacao es bueno, tampoco se puede abusar de él. Así los nutricionistas recomiendan tomar como máximo dos onzas del chocolate al día. Además, también se aconseja consumirlo en el desayuno.

Un estudio de la Universidad de San Diego, en California, recoge que el cacao puro puede ayudar a adelgazar debido a alguno de sus componentes. Por ejemplo, contiene polifenoles, un tipo de antioxidante que disminuye el colesterol. También está presente el hierro y el potasio que mejora el rendimiento cerebral y el flujo sanguíneo. Pero el componente clave, en un consumo moderado, que activa el metabolismo para así poder adelgazar es la capsaicina y el magnesio.

También cabe señalar que dentro de todas las marcas comerciales que prometen más de un 70% de cacao, hay algunas que son más saludables que otras. Para ello, antes de elegir una tableta u otra, hay que tener en cuenta sus ingredientes y leer con atención la etiqueta nutricional. En primer lugar hay que observar que lleve más del 75% de cacao y que no tenga demasiada manteca de cacao, debido a que no es lo mismo. De la misma manera, hay que comprobar los niveles de azúcar y los tipos de edulcorante que presenten.