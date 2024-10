El escocés Richard Paterson, gran maestro del whisky, desvela los secretos de The Dalmore

Richard Paterson, una de las figuras más legendarias y respetadas en el mundo del whisky, inauguró -con su inigualable sentido del humor- el pasado jueves, de una manera oficial, la nueva tienda de The Dalmore en Madrid con una cata histórica de los exclusivos líquidos de la destilería escocesa. Paterson viajó a España expresamente para conocer en persona la tienda de Madrid, la segunda boutique de la marca en el mundo, que abrió sus puertas el pasado junio. Establecimiento donde adquirir y degustar las escasas y sublimes ediciones de este aclamado whisky, famoso por su forma de envejecer única, creada por el mismo Paterson. Fórmula que ha revolucionado el proceso de producción convirtiéndolo en un arte.

El encuentro ha sido algo más que una simple degustación. Paterson impartió una clase magistral. Cada sorbo de las tres propuestas meticulosamente seleccionadas fue una nota musical, una experiencia diferenciadora que ha permitido a los asistentes viajar a los orígenes de The Dalmore, centenaria destilería fundada en 1839 por Alexander Matheson y situada en Alness, 32 km al norte de Inverness, en Escocia.

Los asistentes a la cata pudieron disfrutar de:

THE DALMORE 15: Epítome del estilo de la casa y de su relación con España. Como en la gran mayoría de sus whiskies, la maduración comienza en barricas de roble americano ex bourbon, para posteriormente pasarlo a tres diferentes estilos de barricas de Jerez: Oloroso Matusalem y Palo Cortado Apóstoles, ambos V.O.R.S (Very Old Rare Sherry) de la casa González Byass; y una tercera de Cream. Es uno de los preferidos de los amantes del whisky por su sabor equilibrado, potente y persistente.

THE DALMORE KING ALEXANDER III: Obra maestra que refleja a la perfección la filosofía de maduración múltiple de la que Paterson fue pionero. Primero en barricas de roble americano ex bourbon para pasar después a cinco tipos de barricas de vinos del mundo: Madeira, Marsala, Oporto, Cabernet Sauvignon y Oloroso V.O.R.S Matusalem. Creación compleja y delicada, única en el mundo.

THE DALMORE VINTAGE 2005: La serie Vintage, colección anual de añadas con maduraciones excepcionales, quedó plasmada en esta ocasión con este Vintage 2005 de 18 años con 49.3% abv., de la Edición 2023, un añejado en barricas de roble americano ex bourbon, Oloroso V.O.R.S Matusalén y barricas de Jerez de añada. Altamente valorada por coleccionistas por su calidad excepcional. A España han llegado solamente 24 unidades, todas a la Boutique Dalmore en Madrid.

Paterson tiene el honor de poseer desde 2011 el Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus contribuciones a la industria del whisky y al comercio escocés. Logro que subraya su impacto no solo en Escocia, sino también a nivel global. Además, ha publicado su autobiografía, "Goodness Nose", donde comparte su sabiduría, anécdotas y secretos del arte del whisky, una mirada única a su extraordinaria carrera.

The Dalmore, un legado de más de 1.000 años

El whisky The Dalmore atesora una larga historia que se remonta al año 1263 cuando el Clan Mackenzie obtuvo el derecho a utilizar el emblema del ciervo real de 12 puntas tras salvar la vida del rey Alejandro III de Escocia.

La destilería The Dalmore fue fundada en 1839 por Alexander Matheson. Posteriormente, en 1891, los descendientes del Clan se hicieron cargo de la empresa e instauraron el mencionado 12-pointed silver royal stag como emblema que desde entonces identifica la marca y aparece en cada una de las botellas.

La boutique The Dalmore, espacio exclusivo para los amantes del whisky y el lujo

Con la apertura de la boutique en Caleido el pasado mes de junio, la marca, propiedad del grupo Emperador, confirma España como uno de sus principales mercados. Es la tienda mundial de la firma (la primera está en Manila, Filipinas) y acoge ediciones que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

Consta de tres espacios.

El primero es la propia boutique. Tienda exclusiva donde se ofrecen tanto los whiskies insignia de la casa cómo ediciones limitadas no disponibles en otros puntos de venta. El segundo espacio es una zona de degustación donde se ofrecen distintas catas con maridaje de distintos whiskies. Una experiencia única que se pueden reservar directamente, o regalar en formato “voucher”. Tiene un aforo limitado ocho personas.

Por último, hay un club privado, sin la membresía habitual, para un máximo 66 socios, seleccionados entre los mejores clientes, quienes pueden guardar sus botellas y disfrutarlas con quien consideren. Es asimismo uno de los pocos espacios para fumadores en Madrid con una cava de puros propia.

La barrica es la reina

Richard Paterson, pionero en el arte de la curación en barricas, enamorado del whisky desde los ocho años y dedicado desde hace más de 50 años a elaborar algunos de los mejores scotch del mundo. Confía en la madera como elemento que aporta singularidad a cada uno de sus whiskies y que dota de personalidad al líquido que, después, reposará durante cuatro, cinco, 12, 18 años o más en las barricas que el mismo Paterson selecciona personalmente para cada uno de sus whiskies. Maderas donde antes han madurado los vinos más exclusivos del mundo.

Fue el impulsor creativo de la casa, y ha marcado el camino a Gregg Glass, su sucesor al frente de The Dalmore y quien continúa con su filosofía creativa y visionaria orientada a superar los límites y garantizar el envejecimiento del líquido en las barricas más inéditas y excelsas.

La joya de la corona es The Dalmore Constellation, una colección de whiskies únicos que son un brillante ejemplo de cómo la madera, combinada con el dominio del tiempo, pueden crear joyas únicas. Cada constelación es diferente, irrepetible y debe adquirirse de forma conjunta.

Los whiskies de la “Constelación de Madrid” son nueve propuestas seleccionadas a mano personalmente por Richard Paterson por su calidad, su fuerza y su color. Son whiskies que no se filtran en frío, lo que aporta una pureza, textura y perfil de sabor que proviene directamente las barricas más exquisitas. El precio de la Constelación de Madrid es de 270.000 euros.

Para Ángel Piña, Global Chief Commercial & Marketing Officer de Grupo Emperador en España, disponer de este espacio único en Europa es una excelente oportunidad: “La boutique de The Dalmore es un oasis de elegancia en CC Caleido, en el distrito financiero de Madrid, donde degustar y adquirir los destilados de lujo más reconocidos de The Dalmore y con una cava propia con los mejores cigarros puros. Una experiencia sensorial completa”, matiza Piña.

La apertura de la boutique de The Dalmore es una nueva apuesta de Grupo Emperador que confirma el interés de la marca filipina por posicionarse en España como referencia en el mercado del lujo.