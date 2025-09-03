Sin gluten ni harina: la receta para un pan con forma de nube perfecto, ideal para desayunar

En redes sociales hay un pan que está causando sensación: el “cloud bread” o pan nube. Ligero, esponjoso y sin rastro de harina ni gluten, se ha convertido en la alternativa preferida de quienes buscan un desayuno original, saludable y rápido de preparar.

Lo mejor de todo es que no necesitas ser experto en cocina para lograrlo. Con pocos ingredientes y un horno, tendrás un pan que parece salido de un sueño.

Ingredientes (para unas 6 piezas):

3 huevos grandes

3 cucharadas de queso crema o yogur griego natural

½ cucharadita de polvo de hornear

Una pizca de sal (opcional)

Preparación

Separar las claras de las yemas. Coloca las claras en un bol limpio y seco.

Montar las claras. Bátelas a punto de nieve junto con el polvo de hornear hasta obtener un merengue firme.

Mezclar las yemas. En otro recipiente, bate las yemas con el queso crema o el yogur hasta lograr una mezcla homogénea.

Unir con cuidado. Añade la mezcla de yemas al merengue con movimientos envolventes para no perder aire.

Dar forma. Con ayuda de una cuchara, coloca porciones sobre una bandeja forrada con papel de hornear, formando pequeños discos.

Hornear. Lleva al horno precalentado a 150 °C durante 25-30 minutos, hasta que los panes estén dorados.

Servir. Deja enfriar unos minutos y disfruta de su textura ligera.

El pan nube es perfecto para combinar con miel, mermeladas, aguacate, quesos suaves o incluso embutidos. Su sabor neutro lo hace versátil tanto para lo dulce como lo salado, y su ligereza lo convierte en una opción ideal para quienes buscan desayunos fáciles y saludables.