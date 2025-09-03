Sección patrocinada por
Recetas
Sin gluten ni harina: la receta para un pan con forma de nube perfecto, ideal para desayunar
Su sabor neutro lo hace versátil tanto para lo dulce como lo salado, y su ligereza lo convierte en una opción ideal para quienes buscan desayunos fáciles y saludables
En redes sociales hay un pan que está causando sensación: el “cloud bread” o pan nube. Ligero, esponjoso y sin rastro de harina ni gluten, se ha convertido en la alternativa preferida de quienes buscan un desayuno original, saludable y rápido de preparar.
Lo mejor de todo es que no necesitas ser experto en cocina para lograrlo. Con pocos ingredientes y un horno, tendrás un pan que parece salido de un sueño.
Ingredientes (para unas 6 piezas):
- 3 huevos grandes
- 3 cucharadas de queso crema o yogur griego natural
- ½ cucharadita de polvo de hornear
- Una pizca de sal (opcional)
Preparación
- Separar las claras de las yemas. Coloca las claras en un bol limpio y seco.
- Montar las claras. Bátelas a punto de nieve junto con el polvo de hornear hasta obtener un merengue firme.
- Mezclar las yemas. En otro recipiente, bate las yemas con el queso crema o el yogur hasta lograr una mezcla homogénea.
- Unir con cuidado. Añade la mezcla de yemas al merengue con movimientos envolventes para no perder aire.
- Dar forma. Con ayuda de una cuchara, coloca porciones sobre una bandeja forrada con papel de hornear, formando pequeños discos.
- Hornear. Lleva al horno precalentado a 150 °C durante 25-30 minutos, hasta que los panes estén dorados.
- Servir. Deja enfriar unos minutos y disfruta de su textura ligera.
El pan nube es perfecto para combinar con miel, mermeladas, aguacate, quesos suaves o incluso embutidos. Su sabor neutro lo hace versátil tanto para lo dulce como lo salado, y su ligereza lo convierte en una opción ideal para quienes buscan desayunos fáciles y saludables.
✕
Accede a tu cuenta para comentar