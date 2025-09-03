Acceso

Sin gluten ni harina: la receta para un pan con forma de nube perfecto, ideal para desayunar

Su sabor neutro lo hace versátil tanto para lo dulce como lo salado, y su ligereza lo convierte en una opción ideal para quienes buscan desayunos fáciles y saludables

Imagen de archivo de una persona amasando pan
Álvaro García
En redes sociales hay un pan que está causando sensación: el “cloud bread” o pan nube. Ligero, esponjoso y sin rastro de harina ni gluten, se ha convertido en la alternativa preferida de quienes buscan un desayuno original, saludable y rápido de preparar.

Lo mejor de todo es que no necesitas ser experto en cocina para lograrlo. Con pocos ingredientes y un horno, tendrás un pan que parece salido de un sueño.

Ingredientes (para unas 6 piezas):

  • 3 huevos grandes
  • 3 cucharadas de queso crema o yogur griego natural
  • ½ cucharadita de polvo de hornear
  • Una pizca de sal (opcional)

Preparación

  • Separar las claras de las yemas. Coloca las claras en un bol limpio y seco.
  • Montar las claras. Bátelas a punto de nieve junto con el polvo de hornear hasta obtener un merengue firme.
  • Mezclar las yemas. En otro recipiente, bate las yemas con el queso crema o el yogur hasta lograr una mezcla homogénea.
  • Unir con cuidado. Añade la mezcla de yemas al merengue con movimientos envolventes para no perder aire.
  • Dar forma. Con ayuda de una cuchara, coloca porciones sobre una bandeja forrada con papel de hornear, formando pequeños discos.
  • Hornear. Lleva al horno precalentado a 150 °C durante 25-30 minutos, hasta que los panes estén dorados.
  • Servir. Deja enfriar unos minutos y disfruta de su textura ligera.

El pan nube es perfecto para combinar con miel, mermeladas, aguacate, quesos suaves o incluso embutidos. Su sabor neutro lo hace versátil tanto para lo dulce como lo salado, y su ligereza lo convierte en una opción ideal para quienes buscan desayunos fáciles y saludables.

