Grandes de España: Eneko Atxa, una vida entre fogones

Sacrificio, largas jornadas de trabajo y, en ocasiones, mucha frustración por no alcanzar las metas propuestas. Esto es lo que a priori se viene a la cabeza de los padres que reciben la noticia de que sus hijos se quieren dedicar al mundo de la cocina. La madre de Eneko Atxa pensó justo lo mismo. Sin embargo, la cabezonería de aquel muchacho, que se había criado entre las mujeres de su familia y los fogones, no fue en vano.

Eneko nació el 14 de septiembre de 1977 en Amorebieta (Vizcaya) en el seno de una familia trabajadora y muy unida por la cocina. Su curiosidad culinaria le llevó a estar siempre en los corrillos de su familia, en gran medida alentado por el olor y sabor de esos guisos de toda la vida. Aunque Eneko ya había dado sus primeros pasos con su madre y su abuela, en 1992 ingresó en la Escuela de Hostelería de Leioa (Vizcaya), donde los profesores rápidamente se percataron de su talento.

Su carrera profesional comienza en el restaurante Baserri Maitea y pasa por muchas otras grandes cocinas como la de Martín Berasategui. Tras recibir el título de campeón de España de ‘Cocina de autor jóvenes chefs’ en 2002, Eneko ve convertido su sueño en realidad con la apertura en 2005 de su propio restaurante. Azurmendi, en Larrabetzu (Vizcaya), es un homenaje a su madre, puesto que el nombre hace referencia a su primer apellido. A partir de este momento, el ascenso de Atxa es meteórico; consigue tres estrellas Michelin para su establecimiento, Azurmendi es nombrado el restaurante más sostenible por The World´s 50 Best Restaurants, Eneko gana el Premio Nacional de Gastronomía 2015 al mejor jefe de cocina, etc. Una extensa lista de distinciones que avalan su compromiso y dedicación. Después de más de 20 años de trayectoria profesional, además de Azurmendi, el chef también está al frente de restaurantes en Lisboa, Tokio, Sevilla y Madrid, siempre con su inconfundible sello.

Su vinculación con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad del planeta enfocada al ámbito de la gastronomía también le han valido múltiples reconocimientos, como el Premio Nacional de Gastronomía Saludable a la personalidad más destacada 2018 o la Estrella Verde de la guía Michelin y el Sol Sostenible de Repsol para algunos de sus restaurantes.