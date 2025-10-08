El hongkonés Bar Leone es el mejor bar del mundo, mientras que Sips y Paradiso, ambos en Barcelona, se colocan en el tercer y cuarto puesto

Es la primera vez que un bar asiático encabeza el listado. Bar Leone está ubicado en el distrito Central de Hong Kong y es una creación del barman Lorenzo Antinori, cuyo histórico currículum abarca algunos de los bares de hoteles más queridos de Europa y Asia, incluyendo los londinenses American Bar en The Savoy y Dandelyan (ahora desaparecido). Construido sobre la filosofía de "cóctel popolari" o "cócteles para la gente", rinde homenaje a los bares de barrio de Roma, donde los lugareños se reúnen a tomar café y aperitivos y conversar. El interior parece una carta de amor a la ciudad de los años 80 y 90 y está diseñado para ser accesible y sin pretensiones y está profundamente arraigado en la cultura y la hospitalidad italianas.

Romano de nacimiento, el objetivo de Antinori era despojarse de la complejidad de la mixología moderna y regresar a las bebidas simples y de alta calidad, que se sirven con calidez y precisión. Como tal, la carta se presenta en forma de un archivo rotativo de Google Docs, que se actualiza mensualmente e incluye la receta y el método completos para garantizar que cada bebida sea totalmente accesible. Bar Leone abrió sus puertas en junio de 2023 y rápidamente saltó a la fama al debutar en el escenario mundial al año siguiente en el primer en la lista Asia’s 50 Best Bars 2024 y en el segundo en The World’s 50 Best Bars 2024. A principios de este año, fue proclamado, una vez más, The Best Bar in Asia en Asia’s 50 Best Bars 2025.

En cuanto a la representación española, Sips (Barcelona), el bar dirigido por Simone Caporale y Marc Álvarez, que fue elegido como mejor del globo en 2023, se mantiene en el tercer peldaño en el que ya se acomodó en la pasada edición e, incluso, el suyo ha sido reconocido como mejor bar de Europa 2025. Por su parte, Caporale recibe el Roku Industry Icon Award. Asimismo, Paradiso, templo también situado en la Ciudad Condal, se encuentra en el cuarto lugar tras escalar del décimo. Recordemos que la coctelería del italiano Giacomo Gianotti, situada tras un bar de pastrami del Born, lideró el ránking en 2022. Salmon Guru, espacio madrileño de Diego Cabrera, desciende del 23 al 37.

De los 23 bares de Europa, Londres continúa su reinado como la capital de los cócteles de la región con cuatro bares: Tayēr + Elementary, en el quinto puesto; Connaught Bar, en el sexto; Satan’s Whiskers, en el 21; y Scarfes Bar, en el 31. A estos bares se les une Panda & Sons, de Edimburgo, 34.

Atenas continúa su ascenso, con Line en el octavo junto a Baba au Rum, ganador del Rémy Martin Legend of the List, en el 27, y la nueva incorporación de The Bar in Front of the Bar, en el 47.

Moebius Milano, de Milán, es el ganador del Nikka Highest Climber Award habiendo subido 31 puestos de manera impresionante hasta el No.7. Se le unen 1930, de Milán en el 43; Locale Firenze, de Florencia, en el 22, y Drink Kong, de Roma, en el 40. París está representada por Bar Nouveau, que sube 22 puestos hasta 17, The Cambridge Public House (20) y Danico (30).

Por primera vez, los bares de Europa del este se han clasificado en la lista con las nuevas incorporaciones: Mirror Bar, de Bratislava, en el 25, y Nouvelle Vague, de Tirana, en el 28. En Escandinavia, a Himkok de Oslo (14) se le une otra nueva incorporación, Svanen, en el 32, junto a Röda Huset, de Estocolmo, en el 35.

Nueva York sigue siendo líder en el continente americano, pero Ciudad de México conserva el The Best Bar in North America.