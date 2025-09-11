El huevo frito perfecto: un ingrediente de tu cocina lo hace mucho mejor

El huevo frito es un ingrediente clave en todas las familias debido a su adaptabilidad y facilidad de preparación. Es por esto, que no es de extrañar que sea el protagonista de diversos platos alrededor del mundo. Ya sea para desayuno, comida o cena este sencillo plato se ha vuelto un icono en nuestra dieta. Sin embargo, todavía puede mejorar, y es que existe un ingrediente que dará un vuelco a tus huevos para siempre.

El ingrediente para hacer el mejor huevo frito

A la hora de condimentar un huevo frito, la mayoría de las personas tienden a inclinarse hacia lo básico: sal y pimienta o incluso chile en polvo. Sin embargo, existe un condimento que llevará tu plato al siguiente nivel: La pasta de tomate. Este ingrediente suele usarse en la preparación de salsas, pero también combina a la perfección con un par de huevos fritos.

La pasta de tomate es un concentrado de tomate al que se le ha quitado tanto la piel como las semillas dejando una pasta de color rojo de sabor más intenso. Hoy en día se puede encontrar en cualquier supermercado y existen múltiples variantes: con sal, sin sal, sazonada, sin azúcar...Si eres fan del ketchup o el tomate frito, sin duda te encantará esta combinación; que aportará a tus platos un toque picante y aromático.

Huevos con pasta de tomate

Modo de preparación

Para esta receta necesitarás una cucharita de pasta de tomate por huevo.

Lo primero que debes hacer es calentar un poquito de aceite en una sartén a la que posteriormente añadirás la pasta de tomate.

Cuando la pasta de tomate se haya oscurecido y emita aroma rompe directamente los huevos en la sartén de manera que caigan sobre la pasta tostada. Así, lograremos que se cree una costra de tomate crujiente alrededor del huevo.

Finalmente, puedes añadir otros condimentos como sal pimienta o pimentón si quieres darle un toque más fuerte. Las hierbas frescas como la albahaca o el perejil también combinan muy bien con este plato.

¿Qué aporta la pasta de tomate?

Al estar elaborada a partir de concentrar tomates muy maduros, la pasta de tomate contiene las mismas propiedades valiosas que un tomate normal pero más concentrados. Desde el licopeno, un importante antioxidante que protege nuestras células hasta vitamina C, vitamina A, potasio y mucha fibra.

Este ingrediente también es relativamente bajo en calorías, grasas y azúcares convirtiéndolo así un sustituto saludable maravilloso y relativamente sano para el corazón. Además debido a su intenso sabor, pequeñas cantidades son suficientes para aromatizar y darle un sabor inconfundible a tus platos.

Otros ingredientes

La pasta de tomate es un ingrediente maravilloso. Sin embargo si buscas otro tipo de sabores te aconsejo que utilices otro tipo de ingredientes, que darán un toque distinto a tus platos.

Pesto verde

El pesto verde se utiliza principalmente en la cocina italiana para todo tipo de pastas, no obstante, combinan extremadamente bien con el sabor del huevo frito. Rico en antioxidantes, ayuda a combatir el daño celular además de ayudar al correcto funcionamiento del cerebro y el corazón. La preparación es exactamente la misma que para la pasta de tomate.

Huevos con pesto

Queso feta

Junto con el pesto verde, el queso feta supone el toque final para llevar un sencillo par de huevos fritos a un plato digno de restaurante. Este producto griego esta muy de moda debido a su característico sabor, su bajo índice calórico y su alta cantidad de proteínas. De la familia de los quesos frescos, tiene un ligero sabor ácido, similar al rulo de cabra aunque más fresco.