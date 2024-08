Huevos rellenos, la receta tradicional con un toque diferente.

En mi familia es tradición reunirnos el 15 de agosto y mi padre prepara huevos rellenos, mi abuela ya los hacía para este día que era la fiesta del pueblo.

Esta receta tiene muchas variaciones, esto me encanta porque se puede adaptar a muchos gustos, hay quien no le pone cebolla, quien añade la mayonesa en la mezcla, yo les he dado un toque diferente con la mayonesa de aguacate, pero puedes acompañarlos con una mayonesa tradicional.

Huevos rellenos Violeta Happy Baker Violeta Happy Baker

Ingredientes:

5 huevos.

Una cebolla.

1 lata de atún, melva o caballa en aceite de oliva o al natural.

Aceite de oliva.

Sal, pimienta, ajo y perejil.

Opcional: un chorrito de brandy o vino de cocinar.

Para decorarlos: mayonesa tradicional o de aguacate, pimiento rojo asado, aceitunas negras, hojas de albahaca.

Paso a paso: