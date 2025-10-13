Marqués de Riscal Reserva Edición Especial Risk All 2021, una añada para la historia

Elegante, equilibrado y con un extraordinario potencial de guarda Marqués de Riscal Reserva Edición Especial Risk All 2021 es un vino que une una cosecha destinada a trascender y una imagen artística cautivadora.

La bodega Marqués de Riscal presenta su primera Edición Especial, un vino Reserva llamado a convertirse en una de las referencias imprescindibles del botellero de Rioja por la consistencia y calidad de la añada 2021, una de las mejores de la última década. El resultado es un vino refinado, donde la fruta se impone con frescura sobre la madera, dotado de armonía, complejidad y una capacidad de envejecimiento sobresaliente. Además, la entrada en producción de viñedo injertado de la bodega con tempranillos originales del siglo XIX, en combinación con los suelos arcillo-calcáreos de Rioja Alavesa, aporta un sello de autenticidad único que refuerza la identidad de este Reserva.

La imagen de esta Edición Especial nos traslada al universo visual que el ilustrador Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño e Ilustración, ha creado para la campaña Risk All con la que la bodega celebra el reconocimiento a mejor viñedo del mundo en World’s Best Vineyards 2024. Una composición llena de simbolismo que envuelve los elementos de la botella, desde la cápsula hasta una etiqueta en la que los detalles cobran vida gracias a la cuidadosa selección del papel de impresión. El papel Wood Skin, además de evocar el carácter manual de la obra, aporta una textura única que recuerda a la madera, reforzando así la sensación de autenticidad y calidez en cada botella. El abanico cromático de los viñedos y la luminosidad de las láminas del Hotel Marqués de Riscal capturan la mirada y transmiten la fuerza de uno de los hitos más conocidos de la bodega, la creación de un hotel con un diseño vanguardista en el corazón de Rioja Alavesa.

La vendimia de 2021 marca un hito en la historia reciente de Marqués de Riscal. El ciclo vegetativo se desarrolló en condiciones excepcionales: racimos pequeños, fruta fresca y crujiente, acidez perfectamente equilibrada y un estado sanitario impecable.

El resultado son vinos con gran concentración frutal, profundidad y una finura inédita en su expresión. Para mantener toda esa viveza, la crianza se moderó a 20 meses en barrica, alcanzando un equilibrio perfecto entre fruta, frescura y madera, y desarrollando tras su paso por botella sutiles notas balsámicas y especiadas.

La añada 2021 recoge la herencia del siglo XIX y la proyecta hacia el futuro. Es la prueba de que la historia de Marqués de Riscal se sigue escribiendo, copa a copa, generación tras generación.

Marqués de Riscal acompaña su primera Edición Especial con un exclusivo estuche para 2 botellas, ideal para regalo. PVP: 35,80 €. A partir del 15 de octubre en la tienda online de

Marqués de Riscal y en El Corte Inglés.