Nuevo récord del mundo por un queso de Cabrales de 36.000 euros

Nuevo récord World Guinness por el precio de un queso durante el mítico Certamen del Queso de Cabrales que celebraba su 52 edición este domingo 25 de agosto. ¿La cifra? La friolera de 36.000 euros. Es el total que pujó Iván Suárez, propietario del establecimiento hostelero ovetense El Llagar del Colloto por el mejor queso de Cabrales del Mundo del año 2024. Es la cifra más alta jamás alcanzada en las 52 ediciones que viene celebrándose este certamen dedicado al queso más reconocido de Asturias y que durante meses madura en cuevas naturales de los Picos de Europa.

Dijo que iba a “liarla” y la lío. El empresario Iván Suárez, tenía claro que iba a por todas. Y es que experiencia tiene, no solo en temas de gourmet y hostelería –su familia es propietaria de la prestigiosa ganadería Cabrero y él es dueño de reconocidos establecimientos hosteleros desde Casa Conrado hasta El Tonel Colloto pasando por Palacio de Villabona, Imba Café o Rodiles Beach Club– si no que lleva pujando y ganando por el ejemplar del mejor Cabrales del Mundo y ganando la puja cuatro años seguidos, cinco si incluimos este. Su particular hobby en números: Suárez lleva invertidos 117.800 euros en total -con los 36.000 euros de este año incluidos- para adquirir los cinco quesos que se subastaron desde el 2018 (recordando que tanto en 2020 como en el 2021 no hubo certamen a causa de la pandemia).

El queso ganador fue una pieza de unos dos kilos y medio elaborada por la quesería Ángel Díaz Herrero de Tielve que tiene de maestra quesera a Encarnación Bada. De los quince productores que se presentaron, esta fue la pieza seleccionada como ganadora por un jurado y que fue objeto de la posterior subasta.

Queso Cabrales ganador La Razón

¿Pero qué ha llevado a Suárez a pujar cinco años consecutivos por este manjar? Nos contesta con la adrenalina en el cuerpo: “Llevamos cinco años viendo la puja, movidos por el producto tan patriota que tenemos aquí, tan nuestro, tan de la gente del pueblo que hace este arduo trabajo durante todo el año, movidos por esa pasión, al margen de la reconversión que tiene en los locales directamente con la venta de queso y por la publicidad”. Y por curiosidad, ¿Qué hace con el queso ganador? “El propio queso ganador, que el precio que tiene es un precio simbólico, con este concretamente no hago nada especial. Le acabo de dar un trozo a mi padre,” dice entre risas y añade “otro trozo lo gaste el día de mi cumpleaños que es el día dos y al final algún cliente que pasa por aquí le doy su pequeño palillo del queso Cabrales que ha costado ese dinero. Lo que sí empiezo es a vender estos quesos a destajo.” ¿Y dónde se puede comprar? “En la página web de Ganadería Cabrero, por Instagram, por mensajes privados y en los propios restaurantes. Esto ayuda a palear un poco la inversión.”