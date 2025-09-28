Numanthia 2020, tercera añada de su enólogo Jesús Jiménez

Bodega Numanthia, referente de la D.O. Toro pionera en la restauración o rehabilitación de este terruño, presenta la nueva añada de su vino más emblemático: Numanthia 2020. La tercera añada de su enólogo Jesús Jiménez, una continuidad de la revolución estilística que ha emprendido la bodega desde su llegada.

Numanthia 2020 es complejidad y finura, una expresión auténtica de viñedos centenarios, plantados en pie franco y cultivados en secano. Tras una primavera lluviosa y un verano seco y caluroso que anticiparon una vendimia temprana, la añada ofrece un perfil de equilibrada concentración, frescura y balance. Pulido en roble francés, este vino refleja la devoción de Numanthia por elaborar vinos que trascienden el tiempo ya que su potencial de guarda alcanza fácilmente las dos décadas.

“Numanthia 2020 es la expresión más fiel de lo que somos: un vino nacido de la nobleza de viñas centenarias que siguen desafiando al tiempo. Representa nuestro compromiso con la excelencia y nuestra pasión por la autenticidad, con la convicción de que cada añada es un legado para el futuro”, afirma Julio Rodríguez, CEO de Bodega Numanthia.

Fiel al perfil de la casa —Old Soul, Young Spirit, Timeless Attitude—, Numanthia 2020 no es solo una añada: es un nuevo encuentro entre tradición y modernidad, entre raíces profundas y una mirada abierta al mañana. Un vino que honra el pasado, vive el presente y se proyecta con energía hacia el futuro.

Con su complejidad vibrante y su elegancia natural, Numanthia 2020 nace para emocionar hoy y evolucionar con grandeza en las próximas décadas. Se convierte así en un símbolo de continuidad y de audacia: la expresión más pura de Toro y, al mismo tiempo, una declaración de intenciones sobre la capacidad de la bodega para proyectarse hacia el mañana.

Destaca de forma especial su potencial de guarda: hasta 20 años.

Bodega Numanthia, fundada en 1998 y con sede en Valdefinjas, en el corazón de la DO de Toro, es conocida por la excelencia de sus vinos, fruto del cuidado y la pasión de los auténticos ‘vigneron’. Una forma diferente de hacer vino, desde la constancia, el amor a la tierra y el cuidado de cada pequeño detalle.

Con los viñedos más antiguos de Europa con más de 150 años, la bodega es un verdadero emblema de los grandes vinos españoles, ricos en facetas y complejidad, vinos elegantes, admirados y reconocidos en cualquier lugar del mundo, gracias al saber hacer de sus enólogos y a lo que su patrimonio natural le ha conferido todo este tiempo.