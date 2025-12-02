Pedro Frances, empresario: "Esta es la gran mentira con el pan de hamburguesa en los restaurantes"

En plena fiebre de las hamburguesas gourmet, cuando casi cualquier local presume de "pan artesano", "pan casero" o "pan de masa madre", el empresario Pedro Francés, CEO de BDP Burger, ha decidido pinchar el globo del marketing gastronómico. Desde su cuenta de TikTok, @pedrofrances_burg, asegura que muchas de esas promesas sobre el pan no se corresponden con la realidad.

"La gran mentira del pan de hamburguesa", señala. El experto afirma que ha visto una veintena de contenidos en redes en los que se presume de panes artesanales, caseros o elaborados con masa madre, algo que desmiente: "Ni una ni la otra". Según su experiencia, el 98% de las hamburgueserías que hay en España compran el pan a grandes superficies panificadoras, de las que salen miles y miles de piezas al día.

Francés admite que existe una segunda vía, algo más sofisticada: hay hamburgueserías que se alían con panaderos de menor tamaño y trabajan en una receta propia. Pero también ahí pide que el cliente sea crítico: "¿Tú crees que un panadero que tiene 100 clientes hace 100 recetas al día?". Con esa comparación busca desmontar la idea de que cada local tiene un pan totalmente único y exclusivo.

¿Por qué tan pocos locales se aventuran, entonces, a hacer de verdad su propio pan? El empresario lo resume en tres palabras: inversión, complejidad y coste. "Para hacer el pan lo primero que tienes que hacer es una gran inversión", explica. Después llega la parte técnica: "Preocuparte de levaduras, harinas, fermentaciones...". A todo esto se suma la presión de las materias primas. Francés cita un ejemplo concreto: "La mantequilla que está a precio de oro, nadie se quiere meter en esos rollos".