Un "pescado a la talla" en Acapulco

Se atribuye a Séneca la siguiente frase: “repasa los días que has vivido: verás qué pocos son los que reservaste para ti mismo”.

En cierta forma, lo que proponía el gran filósofo romano es que disfrutemos de la vida, de cada momento, de cada instante

Sin duda, uno de esos goces vitales es viajar. Nos permite descubrir, experimentar y conocer lo que puede resultarnos exótico.

Esta pequeña reflexión puede aplicarse a multitud de vertientes viajeras. La ruptura de la rutina y la cotidianeidad, el enriquecedor choque cultural, las diferentes visiones de la realidad social o el imprescindible aspecto gastronómico. Todos ellos, vértices que conforman ese singular polígono llamado viajar.

Centrándome en lo culinario, debo reconocer que, en mi último viaje a tierras mexicanas, recorriendo el célebre destino costero de Acapulco (en el océano Pacífico) descubrí el “pescado a la talla”. Una forma de prepararlo muy típica de esas latitudes.

Resultaba curioso y llamativo ver innumerables restaurantes anunciando esta popular manera de cocinarlo.

Como no podía ser de otra manera, había que probarlo. Fue en playa Bonfil, en un restaurante ubicado frente al mar llamado Las Gaviotas II. Aquí me enseñaron algunos de los secretos de una elaboración que, como no podía ser de otra forma, lleva su ritual y guarda algunos secretos.

En primer lugar, nos ofrecen visualmente distintos tipos de pescados para decantarnos por alguno de ellos.

Posteriormente, dependiendo del número de comensales y el hambre que tengamos, aconsejan el tamaño más adecuado.

A partir de ahí, solo queda esperar a que llegue el ansiado “pescado a la talla”.

El pescado debe estar perfectamente limpio antes de untarlo con la salsa y ponerlo sobre la parrilla J Narro

Mientras se cocinaba nuestro “pedido”, disfrutábamos -junto a unas bebidas y algunas botanas (especie de aperitivos/entrantes)- de unas vistas inigualables sobre una de las playas de arena dorada más célebres del entorno.

Quería ver "in situ" cómo abrían y limpiaban el pescado, cómo lo sazonaban y cómo lo colocaban frente a las brasas. Naturalmente, el secreto, además de la pericia que ponen los cocineros, está en la salsa con que impregnan el pescado que le da ese sabor tan peculiar.

El color anaranjado es consecuencia de la salsa que impregna y le da un sabor característico al pescado J Narro

Los ingredientes y las proporciones de esa salsa, que lógicamente guardan con absoluta confidencialidad, son, junto con la calidad producto, el verdadero secreto que hace que en cada restaurante el pescado tenga un sabor propio.

Todo se alineó para ser un día fantástico. Buena comida, excelente compañía, amena conversación y un entorno de los que perduran por mucho tiempo en la memoria.

Listo para disfrutar de este pescado a la talla J Narro

El resumen de todo ello, recordando la frase de Séneca, es claro. Debemos dedicarnos más tiempo, siempre que sea posible, a nosotros mismos y, no tengo dudas, una forma de llevarlo a cabo es disfrutando del placer de comer.

Así pues, si viajan hasta Acapulco, nada como pedir algo tan típico y tradicional como un buen “pescado a la talla” del Pacífico. Les encantará.