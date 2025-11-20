El plan que puedes hacer estas Navidades en Madrid para entrar en calor: ruta de cócteles por tres barras imprescindibles

Madrid suma este diciembre un nuevo plan para quienes buscan escapar del frío con algo más divertido que el típico chocolate con churros.

Se trata de La Ruta Contrabando, una experiencia que propone recorrer tres de las barras más reconocidas de la capital a través de cócteles creados en exclusiva para explorar las posibilidades de un ron poco habitual.

Hablamos de un ron destilado dominicano afinado en barricas que antes contuvieron Pedro Ximénez de Jerez. La iniciativa parte de Black Rum Contrabando, pero el protagonismo acaba recayendo en los bartenders que han reinterpretado este ron para transformarlo en tres recetas muy distintas entre sí.

Angelita inaugura el viaje con una mirada al origen

El recorrido comienza en Angelita, un referente de la coctelería madrileña que en los últimos años se ha consolidado como parada obligatoria para los amantes del slow bar y las preparaciones de inspiración culinaria.

Mario Villalón y Maximiliano Berardi han diseñado "Pacto de Sombra", un cóctel que juega con contrastes y que se inspira en los viajes que dieron origen a la tradición del ron en el Caribe.

Pacto de Sombra AcentoenlaCé

Combina Black Rum Contrabando con Lustau Amontillado Escuadrilla, nueces Camemberti y oncom de cebada.

Momus continúa con "Orillas"

La experiencia sigue en Momus, en Chueca, un espacio que reivindica la coctelería como disciplina gastronómica.

Allí, Jean Vásquez ha diseñado "Orillas", un cóctel que une referencias del Caribe con raíces andaluzas mediante la combinación de Black Rum Contrabando, Lustau Oloroso Don Nuño, cordial de flor de hibisco y una terminación con teja de chocolate blanco y gel de mango.

Orillas AcentoenlaCé

Una propuesta pensada para evocar ese punto en el que dos territorios se encuentran, uno de los leitmotivs de la ruta.

Saddle cierra la ruta con "Latitud 0"

La tercera y última parada esSaddle, en Chamberí, donde Daniel Rengel presenta "Latitud 0". En esta ocasión, el bartender interpreta un daiquiri en el que el ron actúa como eje principal junto con zumo de lima y sirope de higo.

Latitud 0 AcentoenlaCé

El cóctel simboliza el lugar donde convergen los hemisferios, una idea que se traslada a un equilibrio entre acidez y dulzor en torno al destilado.

Un plan diferente para diciembre en Madrid

La Ruta Contrabando propone un recorrido que permite descubrir la ciudad a través de tres barras muy distintas entre sí, unidas este mes por una misma historia vinculada al encuentro entre el Caribe y Jerez.

Es una alternativa original para quienes buscan un plan diferente durante la Navidad madrileña, creatividad, gastronomía, y el carácter de algunos de los bartenders más reconocidos de la capital.