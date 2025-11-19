Nota Blu New Brasserie aterriza en Madrid: la sofisticada fusión mediterráneo-francesa que triunfó en Marbella llega al barrio de Salamanca

Hace tres años, Zazou Belounis, CEO de Casanis Group, sorprendía a Marbella con un nuevo concepto que rápidamente se convirtió en todo un referente: una new brasserie donde la música marcaba el ritmo de una cocina de autor única que fusionaba la tradición mediterránea con la elegancia francesa. Hoy, ese proyecto da un paso decisivo en su expansión y desembarca en Madrid con la apertura de Nota Blu New Brasserie en pleno barrio de Salamanca.

El nuevo espacio situado en el número 10 de la calle Claudio Coello nace con la misma ambición que su predecesor marbellí: ofrecer una experiencia que aúna alta gastronomía, diseño y hospitalidad de lujo. Este local ha apostado por mármol y madera, así como por tonos dorados y terracotas para mantener una atmosfera de "pura sofisticación", un sello inconfundible de la casa.

Nota Blu New Brasserie Nota Blu Nota Blu

El resultado de esta combinación es un espacio diáfano, pero íntimo, donde los materiales nobles, la piedra natural y los muebles envuelven al comensal en una atmósfera de "excelencia y sofisticación", tal y como explican desde Casanis Group.

Cocina mediterráneo-francesa como principal atractivo

La propuesta culinaria de Nota Blu New Brasserie, diseñada por el chef ejecutivo de Casanis Group, Fabián Cangas, recrea la misma distinción del local servida en la mesa. Productos de proximidad, platos expresivos y frescos clásicos que no renuncian a la creatividad contemporánea. En la carta destacan elaboraciones ya icónicas como la ensalada de coliflor, el sashimi de atún en brick crujiente, el lenguado Miso Meunière, el bogavante gratinado, el tartar de gamba roja con caviar, el surtido de frutos del mar o la pizzeta de trufa.

"La tradición y vanguardia que predomina en los fogones se transmite de igual modo en su selecta y completísima enoteca y en la carta de cócteles de Nota Blu New Brasserie, aportación de Colo Linari, disputado bartender por su especial identidad al crear tragos de lujo para despertar emociones y saborear el tiempo", señalan.

Nota Blu New Brasserie Nota Blu

Una marca en plena expansión internacional

La llegada a Madrid no es el único movimiento reciente de Nota Blu New Brasserie. El pasado mes de octubre, el concepto cruzó sus primeras fronteras y abrió su primera sede internacional en el Golfo Pérsico, fruto de una alianza estratégica entre Zazou Belounis y el Four Seasons Hotel de Doha. Con este nuevo capítulo, la marca confirma su crecimiento imparable y su vocación de posicionarse como referente gastronómico global.