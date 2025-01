Prepara este boniato relleno a tu gusto

Este tipo de recetas me encantan, porque dejan mucha libertad creativa en la cocina, aunque no tengas los mismos ingredientes que he utilizado yo para hacerla, seguro que tienes varias cosas en el frigorífico para rellenar los boniatos, y que queden bien ricos.

Ingredientes:

Un boniato pequeño por persona.

Para el relleno, elige y combina varios de los siguientes ingredientes

Beicon, pollo, daditos de jamón, jamón cocido, atún, salmón, tofu o proteína de soja.

Lechuga, canónigos, espinacas, aguacate, tomate, cebolla, pimiento, setas…

Opcional, queso y especias

Receta paso a paso: