El regreso de Hutong, el restaurante de alta cocina china en Madrid, donde comer un sublime pato laqueado y estrenar una barra de dim sum

En el corazón del barrio de Salamanca (C/ Lagasca, 81. Tl.: 91 752 75 50. Hutong.es. Precio medio: 35 euros), Hutong es uno de los restaurantes de cocina china más distinguidos de la capital y reabre sus puertas tras siete meses de profunda renovación.

La reapertura llega con una propuesta reforzada, donde diseño, técnica y experiencia se funden para devolver a sus comensales el alma de la cocina imperial china, bajo un nuevo envoltorio sobrio, elegante y refinado.

El nuevo Hutong mantiene intacta su esencia: el respeto por la cocina tradicional, la excelencia de sus elaboraciones y una puesta en escena cuidada al detalle. Pero lo hace ahora en un espacio transformado, más íntimo y envolvente, con guiños directos a la estética clásica china. Papeles pintados traídos desde China, jarrones ornamentales, patrones geométricos en negro y madera natural componen una sala de líneas depuradas, en la que la luz tenue acompaña sin imponerse.

Asimismo, se incorporan dos reservados privados: uno más amplio, pensado para grupos y celebraciones, y otro más discreto para reuniones o cenas personales con un punto de exclusividad.

Restaurante Hutong Cedida

¿Qué comer?

El emblema de Huton g sigue siendo su pato laqueado a la pekinesa, elaborado con el método tradicional.

A la entrada del local, el horno de leña ofrece una ventana al proceso: el pato entero se asa durante casi 90 minutos con madera frutal, consiguiendo una piel dorada y crujiente y una carne jugosa con un aroma profundo. La experiencia comienza con un bocado de piel crujiente servida con caviar en pan de cristal y continúa con el pato trinchado, acompañado de crepes finas, pepino, cebolla china, membrillo, nabo amarillo y la salsa casera hoisin del chef. Cada comensal se lo prepara en mesa a su gusto, todo un ritual gastronómico para disfrutar sin prisas.

La gran novedad llega justo al entrar. Hutong ha inaugurado una barra de dim sum en la que un maestro especializado elabora al momento estas joyas de la cocina cantonesa, donde la técnica es protagonista.

Un plato de Hutong Cedida

El xiaolongbao de cerdo jugoso, el xiumai de ternera con caldo en su interior y el hakao de langostinos envueltos en masa de arroz apta para celíacos, entre otros bocados hechos a mano.

Junto a sus clásicos más demandados, como el pollo gong bao, el crujiente de pollo con guindilla de Sichuan, los callos estilo sichuanés o la lubina con soja dulce, la carta de Hutong presenta ahora nuevas propuestas, que reflejan la riqueza del recetario tradicional con un toque contemporáneo. Para no perderse son los calamares en salsa picante, jugosos, con un fondo profundo y especiado y la cazuela de lubina y langostinos con pimientos encurtidos, vibrante y llena de matices sichuaneses. Uno de los platos que permanece y destaca es el “pork belly” cocinado a baja temperatura, receta de la abuela de Shanghai con Bao, un clásico que enamora.

Un viaje a la China más sofisticada… sin salir de Madrid

Con esta reapertura, HUTONG vuelve con más fuerza, más belleza y más sabor. Cada elemento del espacio —desde la vajilla hasta la música ambiente— está pensado para transportar al comensal a un rincón elegante del oriente. La propuesta gastronómica, precisa y fiel a la herencia de la alta cocina china, se presenta como una experiencia envolvente, sensorial y moderna, que respeta la historia y mira al futuro