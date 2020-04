Malú estalla y desmiente las últimas noticias sobre su parto en plena pandemia

La noticia saltaba esta misma mañana: Malú dará a luz en su casa con tres médicos y una comadrona. Una exclusiva que revelaba la revista ‘Lecturas’, que informaba sobre la decisión que habían tomado Malú y Albert Rivera ante esta difícil situación debido a la pandemia del coronavirus. Tal y como desvelaba el medio, el parto estaría perfectamente organizado e incluso se habría preparado una habitación como paritorio siguiendo los consejos de un médico amigo de la pareja quien les habría dado esta solución para protegerse ante el Covid.19. Una solución sólo apta para bolsillos abultados ya que la factura de un parto domiciliario de este tipo podría superar los diez mil euros.

Pero harta de los rumores sobre su parto, Malú se ha pronunciado por primera vez para desmentir las últimas noticias y lo ha hecho a través de un post en su cuenta de Instagram:

“Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida, a las que desgraciadamente ya me he acostumbrado. Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados suenan especialmente frívolas, porque somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan delicada. Por favor, ya basta. Gracias”.

De esta manera ha estallado Malú, desmintiendo su supuesto parto domiciliario y aclarando su preocupación por la delicada situación que están viviendo. Un post que ha recibido miles de comentarios de apoyo y cariño hacia la cantante en su recta final de embarazo.