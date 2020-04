Terelu Campos, aislada y desolada

Es como un tsunami mediático que arrasa todo a su paso, ataques indiscriminado contra quien poco se puede defender, tiro al blanco contra el pelele de turno. Y la china le ha tocado a Terelu Campos. Aislada con su madre en casa y.... desolada.

Sus ex compañeros de “Sálvame” no tienen piedad contra la hija de María Teresa Campos, la venganza está servida, sacan antiguas situaciones contra quien vive una de las etapas profesionales menos gratificantes de su vida. Y no escatiman en descalificaciones: prepotente, soberbia, elitista, mala persona y mala periodista...

Uno, que la conoce desde sus comienzos, piensa que ni es tan mala ni cargada de virtudes, pero sí que estamos ante una mujer sensible y con buen corazón. Doy fe de ello.

Me desvelan que mi querida María Teresa sufre desde su aislamiento el daño tan inmenso que le causan a su hija, que no comprende tan devastadora agresividad. Algunos de los que hoy son tan críticos aplaudían en tiempos cualquier gesto de las Campos, pero lo fácil es unirse al coro de “enemigos” y no ser consecuente con uno mismo y, sobre todo, con su pasado. Antes de criticar a los demás deberían mirarse en el espejo.