El posado de María Patiño que roba suspiros a todos en Fuerteventura

No han podido disimular que el fracaso de ‘La familia de la tele’ en TVE ha sido un revés inesperado. Un traspiés en lo profesional que las estrellas del extinto ‘Sálvame’ han tratado de encajar de la mejor forma posible. Aun así, se sienten derrotados, porque el público les ha dado la espalda cuando ellos se sentían con pies y manos atadas para poder reflotar un barco que se iba a pique ante la atenta mirada de los espectadores. María Patiño lo ha pasado especialmente mal, porque pilotaba la nave, pero ha optado por hacer autocrítica y recomponerse en tiempo record para así volver con las pilas cargadas de nuevo a primera línea de batalla.

Así lo hará al frente de un nuevo programa que está perfilando ya su regreso a TEN. La presentadora no estaba ligada a la cadena pública, sino a la productora que le contrató. Al terminar su labor en ‘La familia de la tele’, con muy mal sabor de boca, se quedó sin proyectos laborales entre manos. En vez de entrar en pánico por verse en el paro y fuera de la televisión, optó por poner tierra de por medio, entregarse de lleno a disfrutar del verano al máximo y esperar a que el teléfono sonase con nuevas ofertas. Tuvo suerte y ya prepara ‘No somos nadie’, pero aún continúa tostando su piel al sol apurando los últimos días.

María Patiño, en Fuerteventura luciendo palmito

La presentadora ha dado señales de vida desde su paraíso particular. No quiere caer en el olvido o que los titulares vayan centrados en exclusiva en sus cuestiones de trabajo. Aún le quedan unas semanas de vacaciones y no está dispuesta a escuchar solo hablar de responsabilidades y nuevos comienzos, pues aún no ha terminado la tarea a la que se ha encomendado con determinación: relajarse en vacaciones. Y en ello está desde un enclave privilegiado, la isla canaria de Fuerteventura que se ha convertido ya en su refugio favorito.

En esta isla canaria María Patiño se ha construido una casa en la que poder huir del mundo siempre que lo desea. Aquí emplaza sus vacaciones y sus escapadas románticas, como la que le ha llevado a recorrer la isla de punta a punta en Camper. Sin un punto fijo en el que dormir, dejándose llevar por la propia carretera y que sea el paisaje quien marque las paradas en la ruta. Un plan idílico al que ha sacado el mayor provecho estos días: "Perderte viajando es encontrarte contigo misma", escribe.

Son muchos los que destacan lo feliz que se le ve cuando está con la mirada fijada al mar. Puede ser una pose, pero todos intuyen que se trata de una calma que difícilmente encuentra en su rutina diaria, entre platós de televisión y demás quehaceres. A punto de iniciar un nuevo viaje profesional codo con codo con sus compañeros de 'Sálvame', de regreso en TEN, María Patiño necesita una dosis extra de paz. Sabe que sobre ella estarán de nuevo todas las miradas clavadas y que muchos esperan verla caer de nuevo, pero tiene la firme intención de demostrar que el universo 'Sálvame' tiene mucho espectáculo aún que ofrecer. Una idea que seguro rondará en su cabeza durante sus largas horas admirando el mar en Fuerteventura.