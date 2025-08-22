Gimnasio, jacuzzi y capacidad para nueve huéspedes: todo sobre el yate que alquila Tita Cervera

El verano se encuentra cada vez más próximo de llegar a su fin, pero eso no implica que hayan acabado las oportunidades de disfrutar de unas vacaciones marcadas por el lujo y el bienestar. Esta misma premisa es la que ofrece el Mata Mua, el mítico yate que posee la baronesa Thyssen, conocida popularmente como Tita Cervera.

La aristócrata, que bautizó la embarcación en honor al cuadro del mismo nombre de Paul Gauguin, cuenta con casi 40 metros de eslora, y ha sido recientemente puesto en alquiler mediante la empresa Lamprell Marine SL. Eso sí, Cervera no ha escatimado a la hora de ponerle precio; pasar un día a bordo del Mata Mua nos costaría 8.000 euros, ni más ni menos.

Un diseño funcional pero cálido

La firma neerlandesa Diana Yacht Design se encuentra detrás del diseño exterior del Mata Mua, nombre que significa "Érase una vez" en maorí. El casco de acero y la cubierta de teca del velero permiten que este supere las 3.000 millas náuticas de autonomía. La capacidad de su depósito de combustible roza los 20.000 litros, lo que supone una mayor libertad a la hora de desplazarse.

Comedor del Mata Mua Lamprell Marine SL

En cuanto al interior de la embarcación, esta también corre a cargo de una firma de los Países Bajos. Se trata de Lemmer, una empresa que buscó combinar la funcionalidad deseada en un barco con la calidez nacida de los momentos compartidos a bordo. Posee entre seis y ocho camarotes, su propio jacuzzi, varios salones y hasta una plataforma para pegarse un buen chapuzón en el mar.

Con su propia tripulación y un amplio surtido de actividades para realizar, el precio de unas vacaciones de la mano del Mata Mua supera los 100.000 euros semanales. Esto hace que se convierta en una de las apuestas más exclusivas del negocio náutico en nuestro país.

El Mata Mua, lleno de historia

Adquirido por la baronesa Thyssen a inicios del siglo XXI, el yate ha pasado por una serie de remodelaciones hasta ser la potente embarcación que es hoy. "El Mata Mua es un símbolo personal para mí, un lugar donde he vivido algunos de mis mejores momentos", declaraba Cervera en su día, cuando confirmaba estar renovándolo para adaptarlo a los nuevos tiempos.

Cubierta del Mata Mua Lamprell Marine SL

Si bien la socialité vivió como ella misma afirma grandes etapas de su vida, el Mata Mua también es recordado por experiencias que dejaron un mal sabor de boca a Cervera. Hace 10 años, mientras se encontraba en Ibiza disfrutando de las aguas del Mediterráneo, la baronesa presenció como la Guardia Civil subía a bordo de su barco para entregarle una notificación fiscal.

"No se puede ir con la Guardia Civil a un barco. Creo que me entendería mejor una persona que estudiara a fondo mi caso, que estoy en todo correcta, que yo sepa", aseveró tras el mal trago, el cual tildó de "humillante". Sin embargo, con esta nueva maniobra, Tita Cervera quiere demostrar que el Mata Mua es capaz de conservar su espíritu de relax y desconexión.