El coronavirus limita las celebraciones del 94 cumpleaños de Isabel II

El Palacio de Buckingham ha anunciado una serie de nuevas medidas con motivo del cumpleaños de Isabel II. La reina que cumple 94 el próximo 21 de abril se niega a celebrar su cumpleaños con salvas en Hyde Park, la Torre de Londres y Windsor Park, como marca la dradición

Es la primera vez que no se producirán las rondas de disparos desde el comienzo de su reinado, hace 68 años. “Su Majestad ha deseado que no se adopten medidas especiales para autorizar los disparos de cañón porque no lo consideró apropiado en las circunstancias actuales", según comunicó una fuente de Buckingham.

Según una lista elaborada por el gobierno británico, la Union Jack, la bandera del Reino Unido, debe volar en edificios públicos para el cumpleaños de la Reina. Dada la crisis del coronavirus que se está sufriendo en todo el mundo, y también en Reino Unido, la monarca autoriza a no respetar esta regla.

Aunque la Reina Isabel II nació el 21 de abril, su cumpleaños se celebra oficialmente el segundo sábado de junio. Los otros miembros de la familia real se unen a la soberana para el desfile militara conocido como “Trooping the color”. Al final del desfile, todos se encuentran en el balcón del Palacio de Buckingham para presentarse ante los británicos. Sin embargo, debido a la epidemia del Covid-19 este evento tampoco tendrá lugar este año.