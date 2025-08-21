Amador Mohedano despeja las dudas sobre su enfermedad: “No tengo cáncer”

Amador Mohedano ha pasado por mucho en los últimos meses y eso ha hecho mella en su anatomía. Las últimas imágenes que compartió su hija Rosario Mohedano en sus redes sociales alertaron a todos: ¿Qué le sucede a su padre? Esta es la pregunta que todos se hicieron al comprobar la extrema delgadez del hermano de Rocío Jurado. Un aspecto físico muy desmejorado en comparación con las imágenes de su última aparición pública, tras salir del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera tras unas aparentes pruebas médicas.

Para descubrir el origen de sus sangrados, permaneció durante cinco días ingresado. No quiso alertar a nadie de su situación y tan solo los más íntimos conocían su hospitalización. Sus hijos, que viven en Madrid, no vinieron a visitarle hasta tiempo después, cuando han compartido vacaciones con los nietos en su residencia de Chiclana. Una de la que casi no ha salido en este tiempo, debido a un nuevo revés médico. Problemas de circulación que se sumaban a sus problemas estomacales. Ese es el motivo que él y la familia han dado. Pero otros muchos creen que se está callando su diagnóstico para no preocupar a nadie: ¿Tiene cáncer?

Amador Mohedano niega padecer cáncer

El exmarido de Rosa Benito ha tratado calmar la preocupación dando información detallada sobre lo que le ha sucedido estas semanas. “Después de que me dieran el alta, he tenido un problema con la circulación, porque se me hincharon los pies de una forma que parecía las patas de un elefante. Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días, seis pastillas”. Decía que tenía va voz dañada y culpaba al “gazpachito fresquito”. Reconocía que “me he quedado más delgado, yo lo sé, estoy como cuando vine de la isla”. Pero subrayaba que estaba bien y que no había motivo de alarma.

El impactante cambio físico de Amador Mohedano Mediaset

Pese a sus esfuerzos en numerosas intervenciones telefónicas y hablando con muchos compañeros de televisión, la preocupación por Amador Mohedano ha continuado. De ahí que haya querido desmentir que tenga cáncer en la cadena JuanjoVlog: “Pues la verdad es que no, a Dios gracias, a Dios gracias. Yo lo que tengo eso, que el tiempo pasa factura. Yo he conocido la cara cuando mi madre murió de cáncer y he conocido la cara de mi hermana Rocío cuando murió de cáncer. Yo lo único que tengo es que me dé un poco de tiempo a recuperarme”, aclara, alejando la intranquilidad que ha surgido sobre su posible enfermedad.

Amador Mohedano no está batallando contra una larga enfermedad, como así ha querido subrayar, aunque su aspecto físico esté desmejorado y sea motivo de preocupación: “Tengo más mala cara ahí, que parezco una lagartija. A mí si me hubiesen dicho algo el último médico que me investigó, me metió las gomas y todo eso. Al final viene él, me saludó y me dice ‘Amador, está todo bastante bien. No es tan peligroso como la primera vez que viniste, lo único que nada, cuídate y eso. Anda un poquito, como un poquito”. En eso está, recuperándose de sus problemas de salud, sin nada preocupante más allá que los habituales estragos de la edad, que no perdona.