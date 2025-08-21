Amador Mohedano se recupera de su enfermedad: "Me siento muchísimo mejor"

Amador Mohedanose recupera en Chipiona de sus dolencias de espalda y estómago, arropado por su hijo Salvador y su hermana Gloria y haciendo una vida lo más tranquila posible, como sabrán nuestros lectores, a finales del pasado mes de julio estuvo ingresado durante cinco días en un hospital de Jerez, donde le hicieron toda clase de pruebas. “Estoy recuperándome, ahora mismo vengo de hacerme una analítica con mí hermana Gloria y me siento muchísimo mejor.”

Cuando salió del hospital presentaba un aspecto un tanto demacrado…

Hombre, no hay que exagerar. Tenía en el estómago una variz que, cuando hacía algún esfuerzo, me salía un chorrito de sangre que se fue acumulando detrás del hígado y había que eliminarlo.

Por eso fue al hospital.

Estuve ingresado cinco días, me dieron el alta y me mandaron un tratamiento a base de hierro, tengo un poquito bajas las defensas y la hemoglobina, pero, como te digo digo, estoy bastante recuperado. Comiendo bien y cuidándome mucho.

El apoyo de su familia está siendo fundamental en este periodo de recuperación.

Bueno, ya sabe que mi hijo Salvador vive aquí, en Chipiona, y ahora están muy cerca mi hermana Gloria y su marido, y también mi cuñado, José Ortega Cano, y sus hijos, y a finales de mes vendrán mi hija Chayo con sus niños.

Amador Mohedano en una imagen de archivo Gtres

¿Se ha interesado su ex mujer, Rosa Benito, por su estado de salud?

No me ha llamado, pero la situación es la que es y ya está.

En los últimos días ha salido en televisión aquella mujer, Raquel Moragues, a la que pillaron hace diez años en la terraza de au casa. Y le está dejando bastante mal, incluso le ha llamado sinvergüenza…

Lo mejor es no echarle cuentas, pasar de ella totalmente. Me parece insólito que ahora vuelva con la misma historia, cuando lo que intentó fue hacer un montaje para sacar dinero. Mira, llegó a pedirme perdón y me dijo que la habían obligado a montar aquello. Hizo un trato con un paparazzi… La eche de casa porque me olí la trampa.

Pero parecían amigos.

Esa mujer se puso en contacto conmigo para contarme que tenía una coreografía que me quería enseñar. Se pasó por Chipiona y puso música, se puso a bailar, y aquello parecía una cabra dando saltos. Vamos, fatal. Y no hubo nada más…

Rosa Benito y Amador Mohedano en una imagen de archivo URM ©GTRESONLINE

Ahora no tiene pareja.

- Ni la tengo ni la quiero, a mi no me aguanta nadie, ja, ja, ja.

Supongo que se siente afectado por la situación de la hija de su sobrino José Fernando y el enfrentamiento entre la familia de Michu y la suya.

A Michu la traté muy poco tiempo, y a su hermana Tamara no la conozco. Y a la madre de las dos la vi por primera vez el día que fui al tanatorio tras fallecer su hija. En cuanto a esa guerra será la ley la que tenga que decidir quién se hace cargo de la niña. Mi opinión es que la cría donde estará mejor es con mi cuñado José y mi sobrino José Fernando. El nivel de vida de la pequeña, evidentemente, será más estable.

Se rumorea que a su sobrino le podrían dar de alta en unos meses.

Ojalá. Espero que sea pronto… lo lógico es que la niña esté con su padre si José Fernando recibe el alta.