El antes y el después de Isa Pi tras el confinamiento: cuerpo 10 y adiós a los conflictos.

View this post on Instagram

Jugando a hacer batidos con varias frutas para todos nosotros✅ Primero fue la invasion de las matematicas en la pared como podeis ver por ahi detrás, y ahora se adueña de mi batidora😚👏🏼 No nos olvidamos de nuestras defensas naturales, arkovital de arkopharma✨para estar a tope . #arkovital #arkopharma #yomecuidoencasa #pasatealonatural @arkopharmaesp 💥