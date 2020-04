Victoria Beckham, “castigada” por haber despedido a algunos empleados

La diseñadora no vive sus mejores momentos. Victoria Beckham ha recibido fuertes críticas por haber despedido a 30 de sus empleados de la marca de moda, según publica la revista Forbes. “Victoria les dijo a sus amigos que a pesar de su cumpleaños, había vivido las peores semanas”, según señala una persona cercana a la estilista en The Sun. “Está realmente molesta y no le parece justo ser criticada por algo que muchas empresas están haciendo”, añade la misma fuente.

La fortuna de Victoria Beckham se cifa en unos 385 millones de euros, según Forbes, motivo por el que los críticos consideran que no era necesario ningún despido. Los 30 empleados involucrados habrían recibido una carta indicando que ganarían el 80% de su salario habitual. O hasta 2.500 libras (2.800 euros), según la revista estadounidense. Un sistema que debería, en total, durar dos meses, al menos “por el momento”, según el portavoz de la diseñador.