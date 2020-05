La Infanta Elena prefiere a su hijo alejado de Mar Torres

La ruptura entre Froilán y Mar Torres no ha sentado nada mal en el seno de los Marichalar Borbón, porque, tanto a la Infanta Elena como a su ex, Jaime, no les gustaba la falta de discreción y el afán de protagonismo de la rica heredera. A la socialité le faltó tiempo para conceder una exclusiva en ‘Hola’ contando los pormenores de su noviazgo con el sobrino de Felipe VI.

El enfado familiar, y me refiero tanto al de los más cercanos a esta chica como a los del díscolo Pipe, como denominan los íntimos a su ex, es monumental, pero a ella le importan bien poco las críticas ajenas y sigue en su línea mediática.

Froilán es uno de los cabreados. Cuando vio a Mar en la revista se molestó muchísimo. Es cierto que él mismo ha sido foco de polémicas, pero bien es verdad que nunca habla de su vida y sus amores. No extraña que la Infanta respire a gusto ante esta ruptura, la actitud exhibicionista de Torres, su actividad “desenfadada” en redes sociales sobrepasaba los límites de quien espera la discreción absoluta. Mar no parecía entender esa premisa, pero tampoco pueden poner la mano en el fuego ni Froilán ni su hermana, Victoria Federica. Aunque, eso sí, esa es otra historia.

Lo que está muy claro es que, tras su separación de Pipe, no se ha refugiado en la pena o en el llanto. Su desparpajo y su forma de vida, marcada por la ostentación y el lujo, así lo demuestran.