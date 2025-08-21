Cristina Iglesias y el posado en bikini que quita el hipo a sus fans

La familia Iglesias, al final, han estado muy activos este verano. Aunque Julio Iglesias ha tratado de pasar desapercibido en esta temporada estival, su mujer y sus hijos le han sabido robar el plano para que no se notase tanto su ausencia. Y es que son muchos los que le echan en falta en Marbella, donde siempre ha emplazado sus vacaciones en la finca de Ojén, Cuatro Lunas, que sirve de epicentro de las vacaciones de su familia.

Por este refugio en plena Costa de Sol han ido desfilando poco a poco los miembros de la familia del cantante. Así lo ha hecho Miranda Rijnsburger, que ha tratado de pasar desapercibida durante sus días en España, pero no ha podido rechazar algunos lujosos planes que propone la noche marbellí. Así se le ha visto saciando apetito en los mejores restaurantes, así como participando en galas benéficas junto a sus hijas, Cristina y Victoria, como así sucedió en la que sirvió de homenaje a la muerte de su sobrino, Niccolo. Pero en medio de tanta discreción, una de sus gemelas ha acaparado todas las miradas.

Cristina Iglesias se hace notar con una foto en bikini

Todos los hijos de Julio Iglesias han ido desfilando por su finca de Ojén. Al menos sí los que tuvo con Miranda, mientras que él ha continuado con sus quehaceres en Miami, pero con la atención puesta a los incendios en España. Especialmente el de Galicia, que está cercano a su última adquisición inmobiliaria. Pero mientras él trata de no llamar la atención, su hija Cristina ha conseguido que se centren en ella todas las miradas. Y lo hace desatendiendo la recomendación de su propia familia de no dar pistas sobre dónde está y qué anda haciendo, para así no convertirse en blanco fácil de amigos de los ajeno y de los temidos ‘haters’.

Cristina Iglesias en la playa presumiendo de cuerpo Instagram

“Good times”, escribe Cristina Iglesias como acompañamiento a una instantánea que no ha pasado desapercibida entre sus seguidores. En la imagen en cuestión aparece presumiendo de cuerpazo, con un bikini que ha conquistado a las expertas en moda, mientras descansa en la arena de la playa. La imagen ha sido cuidada al mínimo detalle para ser espectacular y el resultado es perfecto, con el mar, montañas y vegetación de fondo para hacerla aún más envidiable.

La hija de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger está causando sensación con su última imagen. Una en la que deja a la vista su bikini azul Klein, mientras cubre la parte inferior de su cuerpo con una toalla de playa. Aun así, se puede ver suficiente piel como para afirmar que Cristina es dueña de un cuerpo muy bien trabajado, donde el ejercicio físico es evidente, además de muestras de mantener una dieta equilibrada. Sino, imposible explicar sus abdominales y su figura atlética. Le encanta el deporte, andar en plena naturaleza y los caballos, además de tener una sensibilidad especial para la fotografía, que le auguran un buen futuro como influencer con imágenes tan certeras como la última que ha mostrado a sus fans.