Nicolás Montenegro, diseñador del vestido de novia de Blanca Llandres junto a Rocío Crusset: "Está siendo un proceso bastante chulo"

A menos de 2 meses para la boda de Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, y Blanca Llandres, se acaba de confirmar uno de los secretos mejores guardados del enlace: Rocío Crusset, hermana del novio, ha sido la diseñadora elegida para confeccionar el vestido de novia junto al diseñadorNicolás Montenegro.

LA RAZÓN, tras salir a la luz la noticia, ha hablado en exclusiva con Montenegro, el diseñador favorito de la jet set española y artífice de los looks más aclamados por las expertas en moda de nuestro país, sobre cómo está siendo el proceso creativo del vestido de Blanca Llandres.

El secreto mejor guardado

"Lo único que puedo decirte es que está siendo un proceso que estamos elaborando entre Rocío Crusset, Blanca Llandres y yo en mi taller de Sevilla. Está siendo un proceso bastante chulo porque, al fin y al cabo, yo estoy acostumbrado a trabajar solo y es la primera vez que colaboro con otra diseñadora y artista como es Rocío Crusset. Es una persona a la que le tengo bastante estima., confiesa a este periódico el diseñador sevillano.

Sobre el diseño, Nicolás nos confiesa que "tendremos que esperar porque es la cosa más preciada de una novia". Además, como él mismo nos reconoce, seguramente alguna invitada luzca otro de sus diseños, aunque aún no puede decirnos algún nombre. "Seguramente sí vista a alguna invitada, pero aún no lo se. Hasta que no vuelva la gente de vacaciones...", desvela Montenegro.

Detalles de la boda

Alberto Herrera y Blanca Llandres darán el "sí, quiero" el próximo 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda. La ceremonia religiosa tendrá lugar en la Iglesia de Santo Domingo y, de momento, se desconoce dónde se celebrará el gran banquete nupcial. El enlace promete ser uno de los eventos más comentados de la temporada y se espera la presencia de numerosos rostros conocidos y grandes figuras del mundo de la comunicación.