El padre de Chenoa pide ayuda a su hija

Su situación alcanza los límites de la pobreza, pertenece al colectivo de los más necesitados y se duele de que “mi hija Laurita pide ayuda públicamente para las trescientas mil familias que en España pasan graves apuros económicos por la crisis del coronavirus, mientras que no se acuerda de su padre biológico Yo también estoy en una situación crítica... pero no le importa que me joda. No tiene perdón...”

Quien me habla es Jose Carlos Corradini, y su Laurita es la cantante Chenoa. Les separan miles de kilómetros, porque Corradini vive en Argentina, en Buenos Aires, y su famosa hija en Madrid.

Su relación es inexistente desde que Laura se vino cuando era una niña a España con su madre, que se había separado de su marido. Por problemas familiares la ruptura entonces entre padre-e hija fue definitiva.