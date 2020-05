Antonio Morales supera el Covid-19: “Doy las gracias a Dios por poder seguir”

View this post on Instagram

There’s no place like home, that’s for sure!!!! Después de 15 días de hospital (8 de uci), puedo decir sin ninguna duda que no hay nada como estar en casa con la familia. Es lo único y verdaderamente importante en este mundo junto con esos amigos que pasan la barrera de la amistad y se convierten también en familia. Al final todo vuelve a lo mismo ⭕️ el círculo que cada uno tiene y que le acompaña en lo bueno y lo malo de la vida, y que por desgracia a veces se nos tiene que dar un toque de atención para que nos enfoquemos y no perdamos la perspectiva de lo verdaderamente importante en este universo. Sin duda a mi me lo ha dado, y lo sabía y tenía presente, pero nunca está de más que te lo recuerden, aunque haya sido con un susto que gracias a Dios, no ha llegado a más. Gracias a todos los que con sus ruegos y ánimos habéis estado apoyandome a mi y @barbara_suanzes en estos días “complicados”😅 Te quiero @barbara_suanzes. Tu y mis tres hijos sois lo que da el sentido a las cosas. @aitor_amg_2003 y @antoniomorales_2003 gracias por cuidar a Bárbara y a vuestra hermana Abril en mi ausencia. Love you guys!!! #circleoflife #backfromcoronavirus #hayquejugarlasegundaparte